Хинштейн попросил вывести из «Единой России» жену курского экс-депутата

Максим и Светлана Васильевы (Фото: Hinshtein / Telegram)

Губернатор Курской области Александр Хинштейн попросил региональное отделение «Единой России» вывести из состава фракции Светлану Васильеву — супругу осужденного экс-депутата облдумы Максима Васильева. Об этом губернатор заявил в своем телеграм-канале.

Хинштейн отметил, что жена бывшего депутата «активно поддерживала мужа и пыталась «прикрыть» его перед законом».

Губернатор подчеркнул, что полностью поддерживает приговор, и выразил уверенность, что и другие виновные в хищении средств, предназначенных для обороны, понесут заслуженное наказание.

26 декабря Ленинский районный суд Курска приговорил бывшего депутата Курской облдумы Максима Васильева к пяти годам и шести месяцам лишения свободы и штрафу в размере 800 тыс. руб.

Его признали виновным в растрате бюджетных средств, выделенных на строительство фортификационных сооружений в регионе. С экс-депутата также взыскали 152,8 млн руб. ущерба. Отбывать наказание Васильев будет в исправительной колонии общего режима.

Приговор в законную силу пока не вступил.