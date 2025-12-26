 Перейти к основному контенту
Общество
Хинштейн попросил вывести из «Единой России» жену курского экс-депутата

Хинштейн попросил вывести из фракции «Единой России» жену осужденного депутата
Максим и Светлана Васильевы
Максим и Светлана Васильевы (Фото: Hinshtein / Telegram)

Губернатор Курской области Александр Хинштейн попросил региональное отделение «Единой России» вывести из состава фракции Светлану Васильеву — супругу осужденного экс-депутата облдумы Максима Васильева. Об этом губернатор заявил в своем телеграм-канале.

Хинштейн отметил, что жена бывшего депутата «активно поддерживала мужа и пыталась «прикрыть» его перед законом».

Губернатор подчеркнул, что полностью поддерживает приговор, и выразил уверенность, что и другие виновные в хищении средств, предназначенных для обороны, понесут заслуженное наказание.

Бывшему курскому депутату дали 5,5 лет по делу о «зубах дракона»
Политика
Максим Васильев

26 декабря Ленинский районный суд Курска приговорил бывшего депутата Курской облдумы Максима Васильева к пяти годам и шести месяцам лишения свободы и штрафу в размере 800 тыс. руб.

Его признали виновным в растрате бюджетных средств, выделенных на строительство фортификационных сооружений в регионе. С экс-депутата также взыскали 152,8 млн руб. ущерба. Отбывать наказание Васильев будет в исправительной колонии общего режима.

Приговор в законную силу пока не вступил.

