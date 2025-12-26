Хинштейн попросил вывести из «Единой России» жену курского экс-депутата
Губернатор Курской области Александр Хинштейн попросил региональное отделение «Единой России» вывести из состава фракции Светлану Васильеву — супругу осужденного экс-депутата облдумы Максима Васильева. Об этом губернатор заявил в своем телеграм-канале.
Хинштейн отметил, что жена бывшего депутата «активно поддерживала мужа и пыталась «прикрыть» его перед законом».
Губернатор подчеркнул, что полностью поддерживает приговор, и выразил уверенность, что и другие виновные в хищении средств, предназначенных для обороны, понесут заслуженное наказание.
26 декабря Ленинский районный суд Курска приговорил бывшего депутата Курской облдумы Максима Васильева к пяти годам и шести месяцам лишения свободы и штрафу в размере 800 тыс. руб.
Его признали виновным в растрате бюджетных средств, выделенных на строительство фортификационных сооружений в регионе. С экс-депутата также взыскали 152,8 млн руб. ущерба. Отбывать наказание Васильев будет в исправительной колонии общего режима.
Приговор в законную силу пока не вступил.
Читайте РБК в Telegram.
Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.
Долина согласилась выселиться из квартиры на праздниках
В Казахстане назвали причину крушения самолета AZAL
МИД призвал россиян воздержаться от поездок в Германию
КС ответил, является ли негативное отношение к военной службе причиной для отказа от нее
Экс-премьер России не увидел «другого пути» с работой WhatsApp
Конституционный суд нашел пробел в законах о наблюдателях на выборах