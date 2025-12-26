Ученый обнаружил аномально крупные частицы в антихвосте 3I/ATLAS
На межзвездном объекте 3I/ATLAS обнаружили аномально крупные частицы в антихвосте. Об этом в своем блоге заявил астрофизик Гарвардского университета Ави Леб.
«3I/ATLAS отличается аномальным размером частиц, которые доминируют в свечении его обращенной к солнцу струи», — отметил Леб.
Межзвездный объект имеет антихвостовую струю, протянувшуюся в направлении Солнца на более чем 400 тыс. км.
Объект 3I/ATLAS был обнаружен 1 июля 2025 года и классифицирован как комета межзвездного происхождения, сообщало издание EarthSky. Его диаметр может достигать 20 км. Это третий известный межзвездный объект, пролетевший через Солнечную систему, после Oumuamua и 2I/Borisov.
