Ученый обнаружил аномально крупные частицы в антихвосте 3I/ATLAS

3I/ATLAS (Фото: Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН)

На межзвездном объекте 3I/ATLAS обнаружили аномально крупные частицы в антихвосте. Об этом в своем блоге заявил астрофизик Гарвардского университета Ави Леб.

«3I/ATLAS отличается аномальным размером частиц, которые доминируют в свечении его обращенной к солнцу струи», — отметил Леб.

Межзвездный объект имеет антихвостовую струю, протянувшуюся в направлении Солнца на более чем 400 тыс. км.

Объект 3I/ATLAS был обнаружен 1 июля 2025 года и классифицирован как комета межзвездного происхождения, сообщало издание EarthSky. Его диаметр может достигать 20 км. Это третий известный межзвездный объект, пролетевший через Солнечную систему, после Oumuamua и 2I/Borisov.