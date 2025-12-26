Авторам скетч-шоу про депутата Наливкина вынесли приговор

Андрей Неретин (Фото: BARAKuda_usk / Youtube)

Авторов скетч-шоу про вымышленного депутата Виталия Наливкина приговорили к шести годам условно. Об этом РБК сообщили в Уссурийском районном суде Приморского края.

Уголовное дело против режиссера сатирических видео о Наливкине Андрея Клочкова и продюсера шоу Семена Вавилова завели по статьям о хулиганстве и незаконном изготовлении взрывчатых веществ в 2021 году. Поводом стал ролик, в котором Наливкин выстрелил из гранатомета и попал в рекламный щит с баннером «Единой России». Так он пытался «разминировать» автобусную остановку.

«По шесть лет лишения свободы условно со штрафом 150 тыс. руб. (каждому. — РБК)», — уточнили в суде.

Андрей Неретин, сыгравший вымышленного председателя исполнительного комитета Уссурийского района, умер в 2024 году в возрасте 48 лет. Незадолго до смерти он перенес инсульт.

В 2021 году суд приговорил к трем месяцам колонии Ларису Кривоносову, которая играла представителя МВД Уссурийского района Марину Вульф в шоу о Наливкине. Ее обвинили в неоднократном нарушении административных ограничений. В 2017-м женщина досрочно вышла из колонии, где отбывала наказание за причинение тяжкого вреда здоровью.