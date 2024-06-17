ФСБ задержала пробывшего в розыске 12 лет экс-чиновника Минсельхоза

Сотрудники ФСБ задержали в Истринском районе Подмосковья бывшего начальника Департамента административной работы Минсельхоза Олега Донских, который 12 лет находился в розыске по обвинению в крупном мошенничестве, сообщает МВД.

По версии следствия, в 2007 и 2008 годах экс-чиновник и его сообщники похитили кредиты, выданные АО «Россельхозбанк», и присвоили средства, полученные от «Росагролизинга» для строительства спиртзавода, элеватора и молочной фермы. Ущерб от их действий оценили в более чем 2 млрд руб.

Соучастников Донских — бизнесменов из Липецкой области — задержали и признали виновными в 2017 году, они получили девять и 11,5 лет лишения свободы.

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