Полиция закрыла сеть нелегальных типографий с оборотом более ₽2,6 млрд

Сотрудники полиции пресекли деятельность сети нелегальных типографий, общий доход от которой превысил 2,6 млрд руб. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в телеграм-канале.

Было изъято более 50 тыс. поддельных документов в нескольких регионах страны — в Москве и Московской области, Пензенской, Свердловской, Рязанской, Ярославской, Тульской, Калужской и Курской областях, Республике Татарстан, Республике Крым и Севастополе.

Предварительно установлено, что злоумышленники занимались изготовлением и продажей фальшивых паспортов, дипломов об образовании и повышении квалификации, медицинских справок, водительских удостоверений и других документов с реквизитами государственных органов. Большинство подделок печатались на официальных бланках, в которые вносились недостоверные сведения.

Клиентов фигуранты находили через социальные сети, мессенджеры и сайты. Готовые документы отправляли почтой в регионы России либо передавали курьерами по Москве и Подмосковью. Подпольные типографии располагались как по местам проживания участников группы, так и в промышленных помещениях.

Возбуждены уголовные дела по ч. 4 ст. 327 УК. Санкция статьи предусматривает до шести лет лишения свободы. 14 фигурантов заключены под стражу, еще 45 находятся под подпиской о невыезде.

В марте 2023 года ФСБ совместно с МВД пресекла деятельность подпольной типографии в Дагестане, занимавшейся изготовлением фальшивых денег, годовой оборот которой превышал 1 млрд руб. Типография специализировалась на печати купюр номиналом 5 тыс. руб., которые распространялись в регионах России.

Сотрудники ФСБ изъяли более 20 млн руб. фальшивыми купюрами, клише для печати российских рублей, матрицу для изготовления долларов США, оборудование для производства банкнот, специализированную бумагу с водяными знаками, средства связи, компьютерную технику и банковские карты. По одному из адресов были обнаружены свыше 300 боеприпасов к автомату АК-74.

Было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 186 УК (изготовление, хранение, транспортировка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг).