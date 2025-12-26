 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество⁠,
0

Полиция закрыла сеть нелегальных типографий с оборотом более ₽2,6 млрд

Полиция закрыла сеть нелегальных типографий с оборотом более ₽2,6 млрд
Video

Сотрудники полиции пресекли деятельность сети нелегальных типографий, общий доход от которой превысил 2,6 млрд руб. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в телеграм-канале.

Было изъято более 50 тыс. поддельных документов в нескольких регионах страны — в Москве и Московской области, Пензенской, Свердловской, Рязанской, Ярославской, Тульской, Калужской и Курской областях, Республике Татарстан, Республике Крым и Севастополе.

Предварительно установлено, что злоумышленники занимались изготовлением и продажей фальшивых паспортов, дипломов об образовании и повышении квалификации, медицинских справок, водительских удостоверений и других документов с реквизитами государственных органов. Большинство подделок печатались на официальных бланках, в которые вносились недостоверные сведения.

Клиентов фигуранты находили через социальные сети, мессенджеры и сайты. Готовые документы отправляли почтой в регионы России либо передавали курьерами по Москве и Подмосковью. Подпольные типографии располагались как по местам проживания участников группы, так и в промышленных помещениях.

Возбуждены уголовные дела по ч. 4 ст. 327 УК. Санкция статьи предусматривает до шести лет лишения свободы. 14 фигурантов заключены под стражу, еще 45 находятся под подпиской о невыезде.

ФСБ закрыла печатавшую более 1 млрд поддельных рублей в год типографию
Политика
Фото:Владислав Шатило / РБК

В марте 2023 года ФСБ совместно с МВД пресекла деятельность подпольной типографии в Дагестане, занимавшейся изготовлением фальшивых денег, годовой оборот которой превышал 1 млрд руб. Типография специализировалась на печати купюр номиналом 5 тыс. руб., которые распространялись в регионах России.

Сотрудники ФСБ изъяли более 20 млн руб. фальшивыми купюрами, клише для печати российских рублей, матрицу для изготовления долларов США, оборудование для производства банкнот, специализированную бумагу с водяными знаками, средства связи, компьютерную технику и банковские карты. По одному из адресов были обнаружены свыше 300 боеприпасов к автомату АК-74.

Было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 186 УК (изготовление, хранение, транспортировка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг).

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Долина согласилась выселиться из квартиры на праздниках

В Казахстане назвали причину крушения самолета AZAL

МИД призвал россиян воздержаться от поездок в Германию

КС ответил, является ли негативное отношение к военной службе причиной для отказа от нее

Экс-премьер России не увидел «другого пути» с работой WhatsApp

Конституционный суд нашел пробел в законах о наблюдателях на выборах
Авторы
Теги
Антонина Сергеева
типография Россия регионы России подделка документов Поддельные документы уголовное дело
Материалы по теме
В России пресекли более 85 тыс. попыток продать просроченные лекарства
Общество
МВД пресекло работу сервиса по продаже персональных данных россиян
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней

Считаем дни
до Нового года

Реклама ООО “БОРК Импорт”

Лента новостей
Курс евро на 26 декабря
EUR ЦБ: 91,89 (-0,58) Инвестиции, 25 дек, 17:38 Курс доллара на 26 декабря
USD ЦБ: 77,88 (-0,55) Инвестиции, 25 дек, 17:38
Андрей Шевченко призвал отстранить от Игр поддерживающие Россию страны Спорт, 10:34
Кому принадлежат данные клиентов и их цифровой след в бизнесеПодписка на РБК, 10:33
Народные облигации — гайд для инвестора #всенабиржу!, 10:30
Врачи предупредили о крупнейшем кризисе в Индии со времен пандемии COVID Общество, 10:14
Валиева показала подарки в честь завершения дисквалификации Спорт, 10:13
ФСБ предотвратила подрыв автомобиля военного в Ставрополе Политика, 10:03
Время пейджеров прошло: какой ты бизнесмен РБК и WB для бизнеса, 10:03
Определите свой тип лидерства
Это займет всего 5 минут
Пройти тест
Бомба упала на деревню в Нигерии на фоне ударов США по объектам ИГИЛ Политика, 10:02
Кассовые разрывы и дорогие деньги: к чему готовиться бизнесу в 2026 годуПодписка на РБК, 10:02
Названы районы Москвы с самым дорогим вторичным жильем Недвижимость, 10:00
Управлять гневом: советы от самого просматриваемого психотерапевта TEDх Общество, 09:54
«Сибирский холод» и снег придут в Турцию Общество, 09:52
Потанин назвал переукрепленный рубль препятствием для «завоевания» рынков Политика, 09:43
Как украсить комнату к Новому году — 2026: 22 идеи новогоднего интерьера Недвижимость, 09:41