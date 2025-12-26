На Алтае загорелась туристическая база
В Республике Алтай на территории туристической базы «Юность» вспыхнул пожар, сообщает пресс-служба регионального МЧС
«Огнеборцы ликвидирую пожар на туристической базе Юность. Информация уточняется», — говорится в сообщении.
Ведомство также опубликовало кадры, на которых запечатлена работа пожарных и валящий из окон базы дым.
Турбаза находится в 2 км от села Соузга в Майминском районе Горного Алтая.
В начале декабря пожар произошел на турбазе «Ростсельмаш» в Северной Осетии. Огонь охватил первый этаж неэксплуатируемого здания, находящегося на ремонте. Эвакуация не проводилась. В ликвидации возгорания приняла участие добровольная пожарная команда турбазы «Порог неба».
