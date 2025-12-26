На Алтае загорелась туристическая база

В Республике Алтай на территории туристической базы «Юность» вспыхнул пожар, сообщает пресс-служба регионального МЧС

«Огнеборцы ликвидирую пожар на туристической базе Юность. Информация уточняется», — говорится в сообщении.

Ведомство также опубликовало кадры, на которых запечатлена работа пожарных и валящий из окон базы дым.

Турбаза находится в 2 км от села Соузга в Майминском районе Горного Алтая.

