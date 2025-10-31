 Перейти к основному контенту
Общество⁠,
Мощный ливень вызвал наводнение в Нью-Йорке. Видео

В Нью-Йорке два человека погибли в результате наводнения, вызванного внезапным сильным ливнем, сообщает The New York Times со ссылкой на полицию.

Один мужчина (39 лет) был обнаружен в подвале в районе Флэтбуш. По словам соседа, он оказался в ловушке, когда пытался спасти собаку. Мужчину вытащили водолазы, но он скончался в больнице.

Второй мужчина (43 года) был найден мертвым в затопленной котельной на Манхэттене в районе Вашингтон-Хайтс. Имена погибших пока не раскрываются. Ливень, который выпал за 20 минут вместо запланированных восьми часов, побил три суточных рекорда осадков в городе.

Полина Дуганова
Нью-Йорк США ливень смерть
