Мощный ливень вызвал наводнение в Нью-Йорке. Видео

Появились кадры ливня в Нью-Йорке, после которого погибли два человека. Видео

Video

В Нью-Йорке два человека погибли в результате наводнения, вызванного внезапным сильным ливнем, сообщает The New York Times со ссылкой на полицию.

Один мужчина (39 лет) был обнаружен в подвале в районе Флэтбуш. По словам соседа, он оказался в ловушке, когда пытался спасти собаку. Мужчину вытащили водолазы, но он скончался в больнице.

Второй мужчина (43 года) был найден мертвым в затопленной котельной на Манхэттене в районе Вашингтон-Хайтс. Имена погибших пока не раскрываются. Ливень, который выпал за 20 минут вместо запланированных восьми часов, побил три суточных рекорда осадков в городе.