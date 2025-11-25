 Перейти к основному контенту
Общество⁠,
0

Безруков обратился в суд из-за карнавальных масок с его лицом

Актер Сергей Безруков обратился в суд из-за карнавальных масок с его лицом

Российский актер Сергей Безруков обратился в Хамовнический районный суд Москвы из-за выставленных на продажу масок с его лицом, сообщила пресс-служба столичных судов.

Карнавальная и тканевая маска с изображением актера были выставлены на продажу в маркетплейсах Wildberries и Ozon. Безруков указал, использование его имени и изображения происходило без согласия, что нарушает его право на защиту персональных данных, передает пресс-служба.

Актер попросил запретить продавцу распространять в интернете «его персональные данные» и взыскать с нее компенсацию морального вреда.

Путин наградил Сергея Безрукова орденом
Общество
Сергей Безруков

На маркетплейсах можно найти множество картонных и тканевых масок с изображением знаменитостей и политиков. Например, с лицом покойного главы ЛДПР Владимира Жириновского, балерины Анастасии Волочковой, актера Юрия Борисова и других.

Авторы
Теги
Персоны
Александра Озерова
Сергей Безруков персональные данные маски суд
Сергей Безруков фото
Сергей Безруков
актер, режиссер
18 октября 1973 года
