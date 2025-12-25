В Белгородской области при атаке дронов пострадал водитель «Газели»

Фото: vvgladkov / Telegram

В городе Шебекино в результате удара беспилотника пострадал водитель «Газели», сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Всего, по его словам, атаке подверглись шесть муниципалитетов.

«Мужчину с баротравмой и множественными осколочными ранениями бригада скорой доставила в Шебекинскую ЦРБ. После оказания помощи он будет переведен в городскую больницу № 2 г. Белгорода. Транспортное средство повреждено», — написал Гладков в телеграм-канале.

Также в Шебекино в результате атаки второго дрона был поврежден грузовой автомобиль, рассказал губернатор. В селе Белянка на территории сельхозпредприятия от удара дрона повреждены «КАМАЗ» и грузовая машина.

Помимо Шебекинского округа дроны атаковали Грайворонский округ. В городе Грайворон повреждены остекление, крыша коммерческого объекта и легковой автомобиль, а также входная группа административного здания, уточнил Гладков. В селе Новостроевка-Первая при детонации дрона поврежден фасад коммерческого объекта. В селе Борисовка Волоконовского округа FPV-дрон атаковал частный дом — повреждено остекление. В хуторе Шаховка с БПЛА было сброшено взрывное устройство — повреждены кровля, окна, фасад частного дома и хозпостройка.

В Белгородском округе в поселке Октябрьский в результате атаки в частном доме выбиты окна и поврежден забор. В селе Чайки FPV-дрон сдетонировал рядом с домовладением — повреждено остекление, перебита линия электропередачи. В селе Отрадное при детонации дрона повреждены ворота гаража и навес на частной территории. Также посечен осколками забор соседнего дома.

В Борисовском округе в селе Байцуры при атаке дрона была посечена кровля и выбиты окна частного дома. В поселке Борисовка в результате падения обломков от сбитого БПЛА поврежден припаркованный легковой автомобиль. В Прохоровском округе в селе Лучки в результате ударов двух беспилотников повреждены кровли и фасады в двух частных домах.

По данным Минобороны, с 15:00 до 20:00 мск над Белгородской областью средства противовоздушной обороны сбили девять беспилотников. Атаке также подверглись: Брянская область — сбито 36 БПЛА; Калужская область — два БПЛА; Курская область — один БПЛА.

Губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил, что в результате атаки беспилотников никто не пострадал, разрушений нет. «Оперативные и экстренные службы работают на месте», — написал глава региона в телеграм-канале.

В Калужской области дроны были сбиты над территориями Боровского и Дзержинского муниципальных округов, уточнил губернатор Владислав Шапша. «На местах работают оперативные группы. По предварительной информации, пострадавших и разрушений инфраструктуры нет», — сообщил он.