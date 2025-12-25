В МИДе заявили о надежде на скорое расследование крушения самолета AZAL

Фото: Meiramgul Kussainova / Reuters

Россия рассчитывает, что комиссия Казахстана скоро завершит расследование крушения пассажирского самолета AZAL, после чего все стороны смогут закрыть вопросы по трагедии. Об этом заявила представитель МИДа Мария Захарова.

«Рассчитываем, что в ближайшее время казахстанская комиссия завершит свое расследование и мы сообща закроем все остающиеся вопросы, связанные с данным трагическим инцидентом. В этом ни у кого не должно быть никаких сомнений», — сказала Захарова на брифинге (цитата по сайту МИДа).

Российская сторона тесно сотрудничает с казахстанской комиссией, предоставляя необходимую информацию и ответы на запросы, сказала Захарова. Она также подчеркнула, что Россия нацелена выполнить все договоренности, достигнутые президентами России и Азербайджана Владимиром Путиным и Ильхамом Алиевым по итогам встречи в Душанбе в октябре.

Самолет Embraer 190, следовавший из Баку в Грозный, потерпел крушение 25 декабря 2024 года вблизи Актау после нескольких попыток посадки в Грозном. На борту находились 67 человек, 38 из которых погибли. Сегодня, в годовщину авиакатастрофы, Минтранс Казахстана представил отчет по причинам крушения самолета AZAL. Казахстан не обнаружил следов взрывчатых веществ на борту. Было установлено, что самолет получил повреждения гидравлических систем и электропроводки, часть которых была вызвана внешними объектами до столкновения с землей. Борт предположительно был поврежден элементами боевой части, их происхождение не установлено.

О внешнем воздействии на борт говорил ранее и президент Азербайджана. В октябре Путин рассказал, что в нескольких метрах от самолета взорвались две ракеты, выпущенные российской системой ПВО, но напрямую его не поразили. Российский президент подчеркнул, что в этот момент в небе находился украинский беспилотник.