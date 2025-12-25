Адвокат Удальцова назвал приговор незаконным и пообещал обжалование

Сергей Удальцов (Фото: Мяйле Архангельская / ТАСС)

Защита координатора «Левого фронта» Сергея Удальцова, приговоренного к шести годам колонии за оправдание терроризма, обжалует решение суда. Об этом РБК сообщил адвокат Дмитрий Аграновский.

Юрист заявил, что проведенные в рамках дела судебно-лингвистические экспертизы доказывают невиновность Удальцова. «Приговор Сергею Удальцову мы считаем незаконным, необоснованным. Считаем, что те судебно-лингвистические экспертизы, которые были проведены по делу и которые мы огласили, как раз опровергают версию о его виновности. И поэтому, соответственно, приговор мы будем обязательно обжаловать», — сказал Аграновский.

Днем 25 декабря второй Западный окружной военный суд приговорил Удальцова к шести годам колонии строгого режима, признав его виновным в оправдании терроризма из-за публикаций в поддержку осужденных членов марксистского кружка из Уфы. Также ему запретили администрировать интернет-ресурсы на три года. Удальцов назвал приговор «позорным» и заявил о намерении объявить голодовку в знак протеста.

Обвинение утверждало, что он разместил и распространил материалы, придававшие широкую огласку делу уфимских активистов, тогда как защита настаивала на отсутствии в публикациях признаков оправдания терроризма и указывала на выводы экспертиз о его невиновности.

Ранее, в декабре, суд в Екатеринбурге вынес уфимским марксистам длительные сроки по обвинениям в терроризме и подготовке насильственного захвата власти. В 2014 году Удальцов уже был осужден на 4,5 года по делу о массовых беспорядках 6 мая 2012 года, вину он не признавал.