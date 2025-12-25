Адвокат Лурье рассказала, что у Долиной есть «комфортная» недвижимость
Адвокат Полины Лурье Светлана Свириденко заявила, что «не должно возникнуть проблем» с выселением певицы Ларисы Долиной, так как в ее собственности есть несколько объектов недвижимости, передает корреспондент РБК.
«В собственности имеются иные жилые помещения, комфортные для проживания», — сказала Свириденко на заседании.
Также Свириденко сообщила, что сторона Лурье планирует подать иск к Долиной о взыскании необоснованного обогащения в виде проживания в квартире. При этом Свириденко подчеркнула, что ее клиентка имеет право обратиться к приставам, но хотела бы решить все «по-человечески».
В четверг Мосгорсуд удовлетворил иск Лурье о выселении певицы, а также ее дочери и внучки из квартиры. На заседании адвокат артистки сообщила, что Долина готова покинуть квартиру «до конца январских праздников».
16 декабря Верховный суд признал право собственности на жилье за Лурье. Свириденко рассказывала, что Долина после решения продолжает жить в квартире.
