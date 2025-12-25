 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество⁠,
0

Адвокат Лурье рассказала, что у Долиной есть «комфортная» недвижимость

Адвокат Свириденко: у Долиной есть помещения, комфортные для проживания
Дом, в котором находилась квартира певицы Долиной
Дом, в котором находилась квартира певицы Долиной (Фото: Михаил Синицын / ТАСС)

Адвокат Полины Лурье Светлана Свириденко заявила, что «не должно возникнуть проблем» с выселением певицы Ларисы Долиной, так как в ее собственности есть несколько объектов недвижимости, передает корреспондент РБК.

«В собственности имеются иные жилые помещения, комфортные для проживания», — сказала Свириденко на заседании.

Также Свириденко сообщила, что сторона Лурье планирует подать иск к Долиной о взыскании необоснованного обогащения в виде проживания в квартире. При этом Свириденко подчеркнула, что ее клиентка имеет право обратиться к приставам, но хотела бы решить все «по-человечески».

В четверг Мосгорсуд удовлетворил иск Лурье о выселении певицы, а также ее дочери и внучки из квартиры. На заседании адвокат артистки сообщила, что Долина готова покинуть квартиру «до конца январских праздников».

16 декабря Верховный суд признал право собственности на жилье за Лурье. Свириденко рассказывала, что Долина после решения продолжает жить в квартире.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Долина согласилась выселиться из квартиры на праздниках

В Казахстане назвали причину крушения самолета AZAL

МИД призвал россиян воздержаться от поездок в Германию

КС ответил, является ли негативное отношение к военной службе причиной для отказа от нее

Экс-премьер России не увидел «другого пути» с работой WhatsApp

Конституционный суд нашел пробел в законах о наблюдателях на выборах
Авторы
Теги
Анастасия Лежепекова, Надежда Сарсания
Лариса Долина квартира судебные приставы принудительное выселение
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней

Считаем дни
до Нового года

Реклама ООО “БОРК Импорт”

Лента новостей
Курс евро на 26 декабря
EUR ЦБ: 91,89 (-0,58) Инвестиции, 17:38 Курс доллара на 26 декабря
USD ЦБ: 77,88 (-0,55) Инвестиции, 17:38
Военные сбили летевший на Москву дрон Политика, 20:46
Конгрессмен-республиканец усомнился в словах Трампа по делу Эпштейна Политика, 20:45
Почему управление доступом становится новым трендом в кибербезопасности Отрасли, 20:45
Будущее с поставкой: зачем инвестору фьючерсы на акции #всенабиржу!, 20:30
Опрос показал, сколько жителей Украины общаются дома на русском языке Политика, 20:14
Как BSS становится драйвером роста выручки в телекоме Отрасли, 20:13
Три очка 18-летнего Жаровского помогли «Салавату Юлаеву» обыграть «Амур» Спорт, 20:10
Определите свой тип лидерства
Это займет всего 5 минут
Пройти тест
Как трансформируется IT-ландшафт российского бизнеса Отрасли, 20:09
Комиссар ООН назвал не усвоенный миром урок из-за беженцев Политика, 19:53
Зеленский сообщил об «очень хорошем разговоре» с Уиткоффом и Кушнером Политика, 19:36
«У большинства женщин такая же судьба»: жизнь и карьера Веры Алентовой Общество, 19:35 
Адвокат Удальцова назвал приговор незаконным и пообещал обжалование Общество, 19:33
VIP-программы криптобирж. Что это и кому пригодится Крипто, 19:28
Суд вынес решение по делу о выселении Долиной. Как оно развивалось Экономика, 19:24