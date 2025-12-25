 Перейти к основному контенту
Общество
ТАСС узнал подробности о госпитализации Алентовой перед смертью

ТАСС: из театра Маяковского Веру Алентову госпитализировали оперативно
Вера Алентова
Вера Алентова (Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС)

Актрису Веру Алентову оперативно госпитализировали во время церемонии прощания с народным артистом Анатолием Лобоцким. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Московский академический театр им. Маяковского, где проходила церемония.

«Во время церемонии <...> резко ухудшилось самочувствие народной артистки России Веры Валентиновны Алентовой. [Ее] оперативно госпитализировали, но, к величайшему сожалению, спасти не удалось», — рассказали в театре.

Прощание с Лобоцким, который умер 20 декабря, прошло в четверг. Как писала «КП», родные попросили не вести съемку на траурной церемонии. Во время панихиды 83-летней Алентовой стало плохо, вызвали скорую помощь, сообщало издание Msk1. По данным источника РЕН ТВ, актрису госпитализировали в состоянии клинической смерти.

Юлия Меньшова опубликовала пост, посвященный умершей Вере Алентовой
Общество
Вера Алентова и&nbsp;Владимир&nbsp;Меньшов
Через некоторое время о смерти артистки сообщили в Московском драматическом театре им. Пушкина.

Как писал телеграм-канал Shot, причиной стала острая сердечная недостаточность.

Авторы
Теги
Анастасия Лежепекова
Вера Алентова смерть госпитализация театр
