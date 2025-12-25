Беглов: Петербург не мог потратить на новогодние украшения больше Москвы

Беглов заявил, что Петербург не мог потратить на украшения больше Москвы

Фото: Lizavetta / Shutterstock

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов опроверг информацию о том, что город потратил на праздничное оформление к Новому году в три раза больше, чем Москва. Об этом он заявил в интервью «Вы слушали Маяк»

«Мы не можем потратить больше, чем Москва. Москва просто огромная и большая», — сказал Белгов.

Он пояснил, что бюджет на украшение города формируется с участием жителей и общественных организаций, и власти потратили ровно столько средств, сколько было согласовано.

Губернатор также отметил, что оформлением остались довольны лидеры стран СНГ, которые приезжали на неформальный саммит в Санкт-Петербург, ветераны и общественники. Недовольным он предложил активнее участвовать в бюджетном процессе.

Ранее RTVI со ссылкой на проект «Тендерскоп» сообщал, что общие расходы российских городов на новогоднее оформление превысили 3 млрд рублей. Согласно этим данным, на Санкт-Петербург пришлось более трети этой суммы — 1,23 млрд руб., в то время как траты Москвы оценивались в 414 млн руб.