Захарова осудила задержание россиянина в Латвии

Мария Захарова (Фото: МИД России)

67-летнего историка, вице-президента русской общины Латвии Виктора Гущина задержали в Елгаве. Официальный представитель МИД России назвала это политической репрессией.

«Незаконный арест Виктора Ивановича Гущина можно однозначно квалифицировать как акт репрессий и притеснения по политическим мотивам. И мы, конечно, продолжим отстаивать его права и на всех профильных международных площадках», — сказала она в ходе брифинга.

Гущин был задержан службой госбезопасности 17 декабря. Местные СМИ писали, что его обвинили в нарушении санкций Евросоюза и заключили под стражу. По данным латвийских силовиков, Гущин сотрудничал с находящимся под санкциями «российским пропагандистским ресурсом». Ему может грозить до пяти лет лишения свободы.

Захарова назвала обвинение надуманным и направленным на запугивание русскоязычной диаспоры.

Летом 2025 года в Латвии задержали бывшего депутата сейма и председателя партии «Стабильность» Алексея Росликова. Он назвал русский «нашим» для латышей языком. На него завели уголовное дело об оказании помощи России «в ее действиях против Латвии и разжигании национальной вражды и ненависти». Росликова отпустили под подписку о невыезде.