 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика⁠,
0

Захарова осудила задержание россиянина в Латвии

Мария Захарова
Мария Захарова (Фото: МИД России)

67-летнего историка, вице-президента русской общины Латвии Виктора Гущина задержали в Елгаве. Официальный представитель МИД России назвала это политической репрессией.

«Незаконный арест Виктора Ивановича Гущина можно однозначно квалифицировать как акт репрессий и притеснения по политическим мотивам. И мы, конечно, продолжим отстаивать его права и на всех профильных международных площадках», — сказала она в ходе брифинга.

Защищавший русский язык экс-депутат Латвии заявил об угрозе 25 лет тюрьмы
Политика
Алексей Росликов

Гущин был задержан службой госбезопасности 17 декабря. Местные СМИ писали, что его обвинили в нарушении санкций Евросоюза и заключили под стражу. По данным латвийских силовиков, Гущин сотрудничал с находящимся под санкциями «российским пропагандистским ресурсом». Ему может грозить до пяти лет лишения свободы.

Захарова назвала обвинение надуманным и направленным на запугивание русскоязычной диаспоры.

Летом 2025 года в Латвии задержали бывшего депутата сейма и председателя партии «Стабильность» Алексея Росликова. Он назвал русский «нашим» для латышей языком. На него завели уголовное дело об оказании помощи России «в ее действиях против Латвии и разжигании национальной вражды и ненависти». Росликова отпустили под подписку о невыезде.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

В опубликованных файлах Эпштейна Трампа обвинили в изнасиловании

Reuters узнал о приказе Белого дома держать блокаду венесуэльской нефти

Сколько было магнитных бурь в 2025 году. Инфографика

Польша перестанет признавать загранпаспорта старого образца с 1 апреля

Иностранцы стали чаще играть в казино в Калининграде

Украина пригрозила не помогающим ей странам сокращением помощи Запада
Авторы
Теги
Персоны
Романов Илья
Латвия задержание россиянин Мария Захарова
Мария Захарова фото
Мария Захарова
официальный представитель МИД России
24 декабря 1975 года
Материалы по теме
Защищавший русский язык экс-депутат Латвии заявил об угрозе 25 лет тюрьмы
Политика
Псковский губернатор призвал россиян из Латвии не дожидаться высылки
Политика
Захарова назвала варварством риск депортации более 800 россиян из Латвии
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней

Считаем дни
до Нового года

Реклама ООО “БОРК Импорт”

Лента новостей
Курс евро на 25 декабря
EUR ЦБ: 92,47 (-0,34) Инвестиции, 24 дек, 17:37 Курс доллара на 25 декабря
USD ЦБ: 78,44 (-0,15) Инвестиции, 24 дек, 17:37
ЦБ опустил курс доллара ниже ₽78 Инвестиции, 17:41
Тренер назвал задачи Коростелева и Непряевой на «Тур де Ски» Спорт, 17:40
ЗПИФы недвижимости стали доступнее: почему «‎неквалам» это интересно Инвестиции, 17:34
Какие инвестиционные активы обгоняют инфляцию #всенабиржу!, 17:29
Сбежать из мегаполиса: почему люди выбирают жизнь за пределами города Тренды, 17:27
Вратарь «Динамо» вошел в десятку лучших молодых голкиперов вне топ-5 лиг Спорт, 17:25
НАТО подняло авиацию из-за полета российских Ту-95МС Политика, 17:24
Праздники без последствий
Узнайте, как пить красиво
Пройти интенсив
Инвестиция в будущее страны: кто готовит новое поколение руководителей Стиль, 17:24
Долину выселили: как это отразится на судебной практике по таким делам Недвижимость, 17:23
В ЖК «Монблан» завершены монолитные работы с опережением графика Пресс-релиз, 17:16
Много света: где найти квартиру с окнами в пол РБК и ПИК, 17:15
Минтранс Казахстана представил отчет по причинам крушения самолета AZAL Политика, 17:07
Чем известна певица Лариса Долина и почему ее выселили из квартиры 17:05
В Госдуму внесли законопроект о создании игорной зоны в Республике Алтай Общество, 17:01