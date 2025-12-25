 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество⁠,
0

Долина и Лурье не пришли на заседание по выселению певицы из квартиры

Мосгорсуд начал рассмотрение иска о выселении певицы Ларисы Долиной из квартиры в Хамовниках, передает корреспондент РБК.

Ни Долина, ни покупательница жилья Полина Лурье не присутствуют на заседании.

Долина и Лурье поспорили о сроках выселения певицы
Общество
Светлана Свириденко. и Полина Лурье

Представитель певицы заявила, что ответчики не возражают на удовлетворение требований. Долина готова выселиться из квартиры до конца январских праздников.

В марте 2025-го Хамовнический райсуд столицы признал сделку недействительной. Лурье, которая в итоге осталась и без квартиры, и без денег, дошла до Верховного суда. 16 декабря тот встал на ее сторону и признал незаконным нахождение Долиной в проданной квартире.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

В опубликованных файлах Эпштейна Трампа обвинили в изнасиловании

Reuters узнал о приказе Белого дома держать блокаду венесуэльской нефти

Сколько было магнитных бурь в 2025 году. Инфографика

Польша перестанет признавать загранпаспорта старого образца с 1 апреля

Иностранцы стали чаще играть в казино в Калининграде

Украина пригрозила не помогающим ей странам сокращением помощи Запада
Авторы
Теги
Надежда Сарсания
Лариса Долина Мосгорсуд
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней

Считаем дни
до Нового года

Реклама ООО “БОРК Импорт”

Лента новостей
Курс евро на 25 декабря
EUR ЦБ: 92,47 (-0,34) Инвестиции, 24 дек, 17:37 Курс доллара на 25 декабря
USD ЦБ: 78,44 (-0,15) Инвестиции, 24 дек, 17:37
ЦБ опустил курс доллара ниже ₽78 Инвестиции, 17:41
Тренер назвал задачи Коростелева и Непряевой на «Тур де Ски» Спорт, 17:40
ЗПИФы недвижимости стали доступнее: почему «‎неквалам» это интересно Инвестиции, 17:34
Какие инвестиционные активы обгоняют инфляцию #всенабиржу!, 17:29
Сбежать из мегаполиса: почему люди выбирают жизнь за пределами города Тренды, 17:27
Вратарь «Динамо» вошел в десятку лучших молодых голкиперов вне топ-5 лиг Спорт, 17:25
НАТО подняло авиацию из-за полета российских Ту-95МС Политика, 17:24
Определите свой тип лидерства
Это займет всего 5 минут
Пройти тест
Инвестиция в будущее страны: кто готовит новое поколение руководителей Стиль, 17:24
Долину выселили: как это отразится на судебной практике по таким делам Недвижимость, 17:23
В ЖК «Монблан» завершены монолитные работы с опережением графика Пресс-релиз, 17:16
Много света: где найти квартиру с окнами в пол РБК и ПИК, 17:15
Минтранс Казахстана представил отчет по причинам крушения самолета AZAL Политика, 17:07
Чем известна певица Лариса Долина и почему ее выселили из квартиры 17:05
В Госдуму внесли законопроект о создании игорной зоны в Республике Алтай Общество, 17:01