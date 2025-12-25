Долина и Лурье не пришли на заседание по выселению певицы из квартиры

Мосгорсуд начал рассмотрение иска о выселении певицы Ларисы Долиной из квартиры в Хамовниках, передает корреспондент РБК.

Ни Долина, ни покупательница жилья Полина Лурье не присутствуют на заседании.

Представитель певицы заявила, что ответчики не возражают на удовлетворение требований. Долина готова выселиться из квартиры до конца январских праздников.

В марте 2025-го Хамовнический райсуд столицы признал сделку недействительной. Лурье, которая в итоге осталась и без квартиры, и без денег, дошла до Верховного суда. 16 декабря тот встал на ее сторону и признал незаконным нахождение Долиной в проданной квартире.