Правительство утвердило план борьбы с теневым сектором

Татьяна Голикова (Фото: Дмитрий Астахов / ТАСС)

Правительство России утвердило комплексный план по сокращению теневой экономики. Как сообщила вице-премьер Татьяна Голикова на заседании Госсовета, документ включает в себя ряд законодательных инициатив, направленных на усиление ответственности работодателей и выявление нелегальной занятости, передает «РИА Новости».

По словам Голиковой, в законодательство планируется внести изменения, которые установят дополнительные критерии для определения трудовых отношений. Эти критерии будут основаны на уже сложившейся судебной практике. Также план предусматривает введение специальных показателей для регионов, которые позволят более эффективно выявлять тех, кто работает в теневом секторе.

В 2026 году власти России сосредоточатся на сокращении теневого и серого секторов экономики. Об этом заявил министр финансов Антон Силуанов, назвав ключевыми задачами снижение доли наличных расчетов, усиление контроля за использованием кассовых аппаратов, а также мониторинг со стороны арендодателей торговых мест.

Также в приоритете — налаживание совместно с таможней системы контроля за поставками и налогами по товарам из стран СНГ, а также вывод из тени сферы майнинга криптовалют через создание реестра операторов и налоговые механизмы. Ранее в правительстве отмечали, что проблема нелегальных схем, включая злоупотребления режимом самозанятости, в текущих условиях стоит особенно остро.