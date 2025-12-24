 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество⁠,
0

Прокурор просит для зооактивистки из Люберец 18 лет по делу о госизмене

Обвиняемой в госизмене инструктору верховой езды просят дать 18 лет колонии
Фото: Salivanchuk Semyon / Shutterstock
Фото: Salivanchuk Semyon / Shutterstock

Военный суд в Москве рассматривает уголовное дело зооактивистки и инструктора верховой езды Евгении Конфоркиной, обвиняемой в госизмене и участии в террористической организации. Прокурор просил приговорить жительницу Люберец к 18 годам лишения свободы и штрафу в размере 300 тыс руб., сообщает «РИА Новости».

Конфоркина была задержана в октябре 2024 года. Ей вменяют государственную измену (ст. 275 УК) и участие в террористической организации (ст. 205.5 УК). Первая статья предусматривает наказание от 12 до 20 лет лишения свободы (женщинам в России пожизненное не назначают). Детали не разглашались, что типично для рассмотрения дел о госизмене.

Как писал «Коммерсантъ», по версии обвинения, Конфоркина вступила в запрещенную в России террористическую организацию «Легион «Свобода России» и по заданию куратора из этой организации производила фотосъемку Национального центра вертолетостроения им. Миля и Комова и других объектов. Защита не согласна с квалификацией преступления.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Суд арестовал имущество Анатолия Чубайса

Минпросвещения введет профильный вступительный экзамен для педвузов

Дмитрий Козак предложил проект реформ и амнистии

Reuters: США попытаются захватить еще один нефтяной танкер из Венесуэлы

Банки спрогнозировали всплеск числа отказов в автокредитах

Пентагон счел США все более уязвимыми на фоне военной мощи Китая
Авторы
Теги
Анастасия Лежепекова
госизмена дело о госизмене противодействие терроризму уголовное дело Подмосковье Люберцы
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней

Считаем дни
до Нового года

Реклама ООО “БОРК Импорт”

Лента новостей
Курс евро на 25 декабря
EUR ЦБ: 92,47 (-0,34) Инвестиции, 17:37 Курс доллара на 25 декабря
USD ЦБ: 78,44 (-0,15) Инвестиции, 17:37
В России признали нежелательной отслеживающую поставки нефти B4Ukraine Политика, 20:02
Morgan Stanley предрек три сюрприза для рынка акций в 2026 году Инвестиции, 19:57
Зачем бизнесу страховка от цифровых рисков 19:51
Как экономика впечатлений меняет Москву Отрасли, 19:46
Устойчивый ретейл: как операционные решения создают долгосрочную ценность Отрасли, 19:43
Титов усомнился, что Россия вернется к системе SWIFT Политика, 19:37
Euronews назвало решение ЕС по кредиту Киеву «холодным душем» для Мерца Политика, 19:33
Праздники без последствий
Узнайте, как пить красиво
Пройти интенсив
Как регионы решают проблему IТ-кадров Отрасли, 19:33
В Подмосковье задержали директора пансионата, где отравились постояльцы Общество, 19:30
VIP-программы криптобирж. Что это и кому пригодится Крипто, 19:28
Как искусственный интеллект оптимизирует бизнес-процессы Отрасли, 19:28
Как вернуть часть денег за обучение, лечение или спорт РБК х Сбер, 19:22
Бизнес на доверии: как кибербез стал конкурентным преимуществом Тренды, 19:17
В Чечне открыли монумент погибшим при крушении самолета AZAL Политика, 19:10