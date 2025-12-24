Прокурор просит для зооактивистки из Люберец 18 лет по делу о госизмене

Фото: Salivanchuk Semyon / Shutterstock

Военный суд в Москве рассматривает уголовное дело зооактивистки и инструктора верховой езды Евгении Конфоркиной, обвиняемой в госизмене и участии в террористической организации. Прокурор просил приговорить жительницу Люберец к 18 годам лишения свободы и штрафу в размере 300 тыс руб., сообщает «РИА Новости».

Конфоркина была задержана в октябре 2024 года. Ей вменяют государственную измену (ст. 275 УК) и участие в террористической организации (ст. 205.5 УК). Первая статья предусматривает наказание от 12 до 20 лет лишения свободы (женщинам в России пожизненное не назначают). Детали не разглашались, что типично для рассмотрения дел о госизмене.

Как писал «Коммерсантъ», по версии обвинения, Конфоркина вступила в запрещенную в России террористическую организацию «Легион «Свобода России» и по заданию куратора из этой организации производила фотосъемку Национального центра вертолетостроения им. Миля и Комова и других объектов. Защита не согласна с квалификацией преступления.