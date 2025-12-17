В Госдуму внесли законопроект о работе передвижных аптек

Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Группа депутатов от «Единой России» внесла в Госдуму законопроект, направленный на проведение федерального эксперимента по продаже лекарств с использованием передвижных аптек. Документ размещен в думской в электронной базе и находится на рассмотрении.

Инициатива касается прежде всего сельской местности, где отсутствуют стационарные аптеки. Включение регионов в эксперимент будет зависеть от ходатайств губернаторов. Законопроектом предлагается, что программа будет реализоваться в течение трех лет — с 1 июня 2026 года.

Эксперимент предполагает, что такие мобильные пункты смогут продавать ограниченный перечень лекарств. Под запрет попадут препараты, содержащие наркотические и психотропные вещества; сильнодействующие;

лекарства предметно-количественного учета (включая списки II, III, IV Минздрава — например, мифепристон и гидроморфон), иммунобиологические средства, препараты с содержанием спирта свыше 25%; вещества и лекарства, требующие особых условий хранения.

Инициатива была ранее поддержана правительством России.

Весной 2024 года Росздравнадзор проводил эксперимент «Передвижные аптечные пункты» в трех субъектах — Краснодарском и Красноярском краях, а также в Хакасии.