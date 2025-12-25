Верховный суд оставил без изменений приговор «поволжскому маньяку»

Радик Тагиров (Фото: Алина Файзрахманова / ТАСС)

Верховный суд России оставил без изменений приговор Радику Тагирову, известному как «поволжский маньяк». Он признан виновным в совершении 31 убийства, трех покушений на убийство и 33 разбойных нападений на пожилых женщин. Об этом сообщает пресс-служба Верховного суда.

Коллегия по уголовным делам рассмотрела кассационную жалобу осужденного, однако оснований для смягчения наказания не выявила.

Суд первой инстанции назначил Тагирову пожизненное лишение свободы с отбыванием первых десяти лет в тюрьме, а оставшегося срока — в исправительной колонии особого режима.

В октябре Тагиров подал кассационную жалобу. Ранее он также оспаривал вынесенный приговор, характеризуя его как «незаконный, необоснованный и несправедливый». Он настаивал на отмене решения с возвращением уголовного дела прокурору, утверждая о своей непричастности к вменяемым ему преступлениям, однако жалобу суд не удовлетворил.

Верховный суд Татарстана приговорил «поволжского маньяка» к пожизненному заключению в марте 2024 года. Представитель гособвинения Ленара Чуркина тогда отметила, что, несмотря на признание вины в ходе предварительного расследования, во время заседания суда он не признал вину ни по одному из эпизодов.

«Признания мои получены исключительно под действием угроз, психологического давления», — заявлял Тагиров, передает «РБК Татарстан».