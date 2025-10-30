Осужденный за убийство 31 пожилой женщины Радик Тагиров, известный как «поволжский маньяк», обжаловал пожизненный приговор в Верховном суде, следует из судебных материалов, передает «РИА Новости».

В документах указано, что Тагиров направил кассационную жалобу на приговор в судебную коллегию по уголовным делам Верхового суда, она поступила в суд 27 октября. Дата рассмотрения жалобы пока не назначена.

В своей предыдущей апелляционной жалобе, оставленной без удовлетворения, Тагиров оспаривал вынесенный приговор, характеризуя его как «незаконный, необоснованный и несправедливый». Он настаивал на отмене решения с возвращением уголовного дела прокурору, утверждая о своей непричастности к вменяемым ему преступлениям.

Верховный суд Татарстана приговорил «поволжского маньяка» к пожизненному заключению в марте 2024 года. Его признали виновным в серии нападений, в которой было 31 убийство и 3 покушения, а также в 33 эпизодах разбоя. Жертвами серийного убийцы в 2011-2012 годы стали 26 пожилых женщин, проживавшие на территории 12 регионов Центрального, Приволжского и Уральского федеральных округов. Представитель гособвинения Ленара Чуркина тогда отметила, что, несмотря на признание вины в ходе предварительного расследования, во время заседания суда он не признал вину ни по одному из эпизодов.

«Признания мои получены исключительно под действием угроз, психологического давления», — заявлял Тагиров, передает «РБК Татарстан». Подсудимый в последнем слово сообщил, что не испытывал неприязни к пенсионерам и был на связи со своими пожилыми родственниками. Умысел убивать, по его словам, у него отсутствовал.