Общество⁠,
0

В Петербурге предложили разрешить запускать салюты с 22:00 в Новый год

Депутаты в Петербурге предложили разрешить запускать салюты с 22:00 в Новый год
Фото: Елена Майорова / Global Look Press
Фото: Елена Майорова / Global Look Press

Депутаты Законодательного собрания Санкт-Петербурга внесли на рассмотрение законопроект, который разрешит горожанам запускать фейерверки в новогоднюю ночь на час раньше — с 22:00 31 декабря вместо 23:00. С инициативой выступил депутат Денис Четырбок, следует из его телеграм-канала.

Он пояснил, что по действующему городскому закону использовать пиротехнику можно только с 23:00 31 декабря до 4:00 1 января. Однако на практике многие жители начинают праздновать и запускать салюты уже с 22:00, формально нарушая правила. «Считаем сложившуюся ситуацию абсолютно нелогичной. Чтобы устранить этот пробел и узаконить привычный для людей порядок вещей, предлагаем вместе с коллегами расширить разрешенный интервал, добавив к нему еще час», — написал Четырбок.

При этом общие строгие ограничения на использование пиротехники останутся в силе. Запускать фейерверки по-прежнему запрещено в общественных местах: парках, скверах, на стадионах, детских площадках и вблизи зданий. Делать это можно только на специально отведенных площадках, список которых перед праздниками публикует Главное управление МЧС по Санкт-Петербургу.

Нарушителей правил ждут существенные штрафы: для граждан — от 1 до 5 тысяч рублей, для должностных лиц — от 25 до 50 тысяч рублей, для юридических лиц — от 50 до 200 тысяч рублей. Законопроект уже внесен в парламент города для рассмотрения.

Авторы
Теги
Ксения Потрошилина
Санкт-Петербург Депутаты фейерверк

