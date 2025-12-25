Журналиста Стомахина оштрафовали за нарушение закона об иноагентах

Борис Стомахин (Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС)

Журналиста Бориса Стомахина (признан Минюстом иноагентом) снова оштрафовали на 50 тыс. руб. по статье КоАП о нарушении порядка деятельности иноагента. Об этом сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции Москвы.

В публикации отметили, что Стомахин — член «Комитета за рабочую демократию и социализм», а также участник организаций фонда Free Russia Foundation (признан Минюстом нежелательной организацией, внесен в список экстремистских организаций, запрещен на территории России).

Стомахин известен как сторонник независимой Чечни. Журналист несколько раз был судим: в 2007 году его приговорили к 5 годам лишения свободы за призывы к терроризму, в 2014-м — к 6,5 года за экстремизм и публичные призывы к экстремистской деятельности, а в 2015-м — к 7 за призывы к терроризму. На свободу Стомахин вышел в 2019 году.

Год назад на него завели уголовное дело по статье о распространении фейков о российской армии. В марте 2025-го Стомахина заочно приговорили к 10 годам лишения свободы.