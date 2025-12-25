 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество⁠,
0

Журналиста Стомахина оштрафовали за нарушение закона об иноагентах

Борис Стомахин
Борис Стомахин (Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС)

Журналиста Бориса Стомахина (признан Минюстом иноагентом) снова оштрафовали на 50 тыс. руб. по статье КоАП о нарушении порядка деятельности иноагента. Об этом сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции Москвы.

В публикации отметили, что Стомахин — член «Комитета за рабочую демократию и социализм», а также участник организаций фонда Free Russia Foundation (признан Минюстом нежелательной организацией, внесен в список экстремистских организаций, запрещен на территории России).

Стомахина и Елизарова оштрафовали за нарушение закона об иноагентах
Политика
Борис Стомахин

Стомахин известен как сторонник независимой Чечни. Журналист несколько раз был судим: в 2007 году его приговорили к 5 годам лишения свободы за призывы к терроризму, в 2014-м — к 6,5 года за экстремизм и публичные призывы к экстремистской деятельности, а в 2015-м — к 7 за призывы к терроризму. На свободу Стомахин вышел в 2019 году.

Год назад на него завели уголовное дело по статье о распространении фейков о российской армии. В марте 2025-го Стомахина заочно приговорили к 10 годам лишения свободы.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Суд арестовал имущество Анатолия Чубайса

Минпросвещения введет профильный вступительный экзамен для педвузов

Дмитрий Козак предложил проект реформ и амнистии

Reuters: США попытаются захватить еще один нефтяной танкер из Венесуэлы

Банки спрогнозировали всплеск числа отказов в автокредитах

Пентагон счел США все более уязвимыми на фоне военной мощи Китая
Авторы
Теги
Романов Илья
Москва иноагент суд штраф
Материалы по теме
Евгения Чичваркина оштрафовали за нарушение закона об иноагентах
Политика
Певицу Максакову оштрафовали за нарушение закона об иноагентах
Политика
Путин предложил «не размахивать мечом» в законе об иноагентах
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней

Считаем дни
до Нового года

Реклама ООО “БОРК Импорт”

Лента новостей
Курс евро на 25 декабря
EUR ЦБ: 92,47 (-0,34) Инвестиции, 24 дек, 17:37 Курс доллара на 25 декабря
USD ЦБ: 78,44 (-0,15) Инвестиции, 24 дек, 17:37
Роструд объяснил, кому положена 13-я зарплата в 2025 году Общество, 13:05
Захарова назвала фейком данные о требованиях России к мирному плану США Политика, 13:01
В клубе РПЛ допустили уход лучшего бомбардира в другую команду Спорт, 13:00
«Тяжпромэкспорт» построит новый медицинский центр в Магнитогорске Компании, 13:00
Специальный эфир Радио РБК: ищем с бизнесом новогоднее настроение
РАДИО
 Бизнес, 12:57
ФСБ сообщила о предотвращении взрыва на газохранилище в Калужской области Общество, 12:53
Шесть трендов туризма: куда, как и почему путешествуют россияне РБК и Ozon Travel, 12:41
Определите свой тип лидерства
Это займет всего 5 минут
Пройти тест
В России стартовали продажи новой версии Geely Monjaro Авто, 12:34
«Предпринимательский класс — 2025»: главные инсайты, цифры и тренды года Отрасли, 12:34
Северная Корея показала снимки своей первой атомной подлодки Политика, 12:30
Сборная России в июне планирует сыграть два выездных матча с командами ЧМ Спорт, 12:25
Площадь пожара в порту Темрюка после атаки БПЛА увеличилась до 4000 кв. м Общество, 12:25
Военные Китая сообщили, что укрепили взаимодействие и с США, и с Россией Политика, 12:23
Акции «Абрау-Дюрсо» выросли на 10% на словах владельца о дивидендах Инвестиции, 12:22