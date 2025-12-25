Москвичей предупредили о переменчивой погоде с мокрым снегом

Фото: Константин Кокошкин / Global Look Press

Жителей Москвы 25 декабря ждет холодная погода с мокрым снегом, свидетельствуют данные сервиса «Яндекс Погода».

Днем температура воздуха будет колебаться около -1 °C, при этом влажность достигнет отметки 88%. Ветер будет дуть с запада со скоростью 4,8 м/с, порывы могут достигать 10,5 м/с. Атмосферное давление составит 750 мм рт. ст.

До конца недели Москву ждет переменчивая погода. Дневные температуры будут сохраняться в пределах от -3 °C до -1 °C, ночью столбики термометров могут опускаться до -5 °C. Вероятность осадков по-прежнему высока, и ожидается, что они будут иметь умеренный характер. Атмосферное давление будет варьироваться в диапазоне от 744 до 755 мм рт. ст., что может сопровождаться переменной облачностью.