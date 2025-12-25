 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Экономика⁠,
0

Правительство направит более ₽4,2 млрд на строительство дороги в Крыму

Правительство направит более ₽4,2 млрд на строительство автодороги в Крыму
Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС
Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

Правительство России направит более 4,2 млрд руб. на опережающее финансирование строительства и реконструкции автодороги регионального значения в Крыму. Об этом сообщили в пресс-службе правительства.

Средства будут выделены до конца 2025 года и пойдут на продолжение работ на трассе 35А-002 (Е-105), которая проходит через Симферополь, Алушту и Ялту. За счет дополнительного финансирования планируется начать строительство нового 16-километрового участка дороги.

Средства направят в рамках федерального проекта «Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя».

Трамп назвал Крым сердцем и отметил его красоту
Политика
Виды Крыма

23 декабря глава Республики Крым Сергей Аксенов сообщал, что в 2026 году предприятие «Крымавтодор» получит более 6 млрд руб. на ремонт и содержание улично-дорожной сети. Эти средства планируют направить на ямочный ремонт, установку дорожных знаков, светофоров и остановок, нанесение дорожной разметки и выполнение других работ.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Суд арестовал имущество Анатолия Чубайса

Минпросвещения введет профильный вступительный экзамен для педвузов

Дмитрий Козак предложил проект реформ и амнистии

Reuters: США попытаются захватить еще один нефтяной танкер из Венесуэлы

Банки спрогнозировали всплеск числа отказов в автокредитах

Пентагон счел США все более уязвимыми на фоне военной мощи Китая
Авторы
Теги
Антонина Сергеева
Крым финансирование Россия дороги строительство дороги Бюджет автодорога
Материалы по теме
Трамп назвал Крым сердцем и отметил его красоту
Политика
Власти Крыма национализировали имущество украинского боксера Усика
Спорт
Крым направил на стройку ₽6,9 млрд от национализации имущества украинцев
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней

Считаем дни
до Нового года

Реклама ООО “БОРК Импорт”

Лента новостей
Курс евро на 25 декабря
EUR ЦБ: 92,47 (-0,34) Инвестиции, 24 дек, 17:37 Курс доллара на 25 декабря
USD ЦБ: 78,44 (-0,15) Инвестиции, 24 дек, 17:37
Задержан участник нападения на Дагестан в 1999 году Общество, 11:32
Как получить максимальный доход от инвестиций в квартиру РБК и ПИК, 11:30
Технический директор: план на 180 дней после вступления в должностьПодписка на РБК, 11:27
В Австралии подожгли автомобиль с табличкой «Счастливой Хануки» Политика, 11:26
Федерация конного спорта одобрила нейтральный статус еще для пяти россиян Спорт, 11:23
Посольство России заявило о тревожной обстановке в Венесуэле Политика, 11:22
Суд решит вопрос о выселении Долиной из квартиры. Что известно о деле Экономика, 11:20
Определите свой тип лидерства
Это займет всего 5 минут
Пройти тест
В пятницу в Москве выпадет четверть месячной нормы осадков Общество, 11:19
Ментально в 1990-х или на скоростях 2020-х. Тест РБК и WB для бизнеса, 11:06
Пожар в БЦ «Варшавская плаза» начался в помещении, где делали ремонт Общество, 11:02
Минтрансу предложили пересмотреть ценообразование при стройке аэропортов Бизнес, 11:00
Хуснуллин подвел итоги на рынке ипотеки в 2025 году Недвижимость, 10:58
Украина пригрозила не помогающим ей странам сокращением помощи Запада Политика, 10:57
Товарный знак не используется: как зарегистрировать его себеПодписка на РБК, 10:55