Правительство направит более ₽4,2 млрд на строительство дороги в Крыму

Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

Правительство России направит более 4,2 млрд руб. на опережающее финансирование строительства и реконструкции автодороги регионального значения в Крыму. Об этом сообщили в пресс-службе правительства.

Средства будут выделены до конца 2025 года и пойдут на продолжение работ на трассе 35А-002 (Е-105), которая проходит через Симферополь, Алушту и Ялту. За счет дополнительного финансирования планируется начать строительство нового 16-километрового участка дороги.

Средства направят в рамках федерального проекта «Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя».

23 декабря глава Республики Крым Сергей Аксенов сообщал, что в 2026 году предприятие «Крымавтодор» получит более 6 млрд руб. на ремонт и содержание улично-дорожной сети. Эти средства планируют направить на ямочный ремонт, установку дорожных знаков, светофоров и остановок, нанесение дорожной разметки и выполнение других работ.