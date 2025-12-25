 Перейти к основному контенту
Как защититься от мошенников⁠,
0

МВД предупредило о мошенниках, которые притворяются брокерами

МВД предупредило о новой вариации мошеннической схемы «фейк-босс» с брокерством
Сюжет
Как защититься от мошенников
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

Мошенники начали использовать новую схему, представляясь сотрудниками или руководителями крупных инвестиционных компаний и брокерских фирм. Об этом предупредило управление МВД по борьбе с киберпреступлениями.

По данным ведомства, злоумышленник связывается с жертвой и демонстрирует осведомленность: знает, что у человека есть счет у брокера, называет реальное название компании и использует имена настоящих или вымышленных сотрудников. В качестве повода для звонка он называет «внутреннюю проверку», «утечку данных», «взаимодействие с регулятором» или действия правоохранительных органов.

Цель первого контакта — создать стрессовую ситуацию и подготовить человека к разговору со «вторым номером», который представляется сотрудником полиции или другого ведомства. Затем мошенники переводят общение в закрытый формат: просят уйти в укромное место, апеллируют к срочности и конфиденциальности, а при малейших сомнениях давят, угрожая «повесткой», «проверкой» или «уголовной ответственностью».

Конечная цель схемы — вынудить жертву принять «безопасное решение», которое на деле является кражей денег. Это может быть перевод средств на «защищенные» счета, «временное укрытие» активов или выполнение любых указаний псевдопроверяющего.

В МВД рекомендуют любые вопросы к инвестиционным компаниям решать только по телефонам, указанным на их официальных сайтах, и не поддаваться на давление в подобных ситуациях.

Авторы
Теги
Ксения Потрошилина
кибермошенники Брокеры мошенничество
