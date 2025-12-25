РЕН ТВ узнал, что бывшего помощника Горбачева в Москве сбил «Мерседес»

Водитель «Мерседеса» сбил в Москве 84-летнего политолога Бориса Славина, бывшего помощника и соавтора трудов последнего генсека ЦК КПСС и единственного президента СССР Михаила Горбачева, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на сына политолога.

По его словам, отец в реанимации. Издание отмечает, что Славина госпитализировали с тяжелыми травмами, мужчина сильно ударился головой.

Материал дополняется