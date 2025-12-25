РЕН ТВ узнал, что бывшего помощника Горбачева в Москве сбил «Мерседес»
Водитель «Мерседеса» сбил в Москве 84-летнего политолога Бориса Славина, бывшего помощника и соавтора трудов последнего генсека ЦК КПСС и единственного президента СССР Михаила Горбачева, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на сына политолога.
По его словам, отец в реанимации. Издание отмечает, что Славина госпитализировали с тяжелыми травмами, мужчина сильно ударился головой.
Материал дополняется
Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.
Суд арестовал имущество Анатолия Чубайса
Минпросвещения введет профильный вступительный экзамен для педвузов
Дмитрий Козак предложил проект реформ и амнистии
Reuters: США попытаются захватить еще один нефтяной танкер из Венесуэлы
Банки спрогнозировали всплеск числа отказов в автокредитах
Пентагон счел США все более уязвимыми на фоне военной мощи Китая