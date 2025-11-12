В Москве открылся первый трамвайный диаметр

Фото: Денис Воронин / АГН «Москва»

В столице заработал первый трамвайный маршрут через весь город, его длина составила 27 км. Об этом рассказал в своем телеграм-канале мэр Москвы Сергей Собянин.

«Сегодня исторический день для развития рельсового транспорта столицы. Мы открыли новый вид городского транспорта Москвы — трамвайный диаметр Т1», — написал градоначальник. Маршрут соединит метро «Университет» на юго-западе с районом Метрогородок на востоке, добавил он.

На вновь открытом маршруте Т1 64 остановки, интервал движения — шесть минут. При этом трамваи № 39 и № 13, которые ходят по участкам диаметра от «Чистых прудов» до «Университета» и Чертаново соответственно, продолжат свою работу. В итоге на центральных остановках ждать трамвая придется всего четыре минуты вместо десяти.

Открытие диаметра стало возможно благодаря прокладке нового участка трамвайных рельсов по улицам Маши Порываевой и проспекту Академика Сахарова. Он работает с сентября 2025 года и впервые соединил трамвайные маршруты востока и северо-востока Москвы с метро «Чистые пруды», откуда трамваи идут до «Университета», в районы Чертаново и Калитники. Благодаря новому участку москвичи и гости города получили возможность, например, быстрее добраться от трех вокзалов на Комсомольской площади до Павелецкого вокзала, откуда в том числе ходят аэроэкспрессы в «Домодедово».

Кроме того, на участке новой линии появились первые в России трамваи на автономном ходу «Львенок-Москва», не зависящие от контактной сети: рядом нет тяговых подстанций, так что часть пути они пользуются энергией, накопленной ранее.

«До запуска этого участка здесь не ходил городской транспорт, а маршруты трамваев заканчивались в центре и не пересекали его. Теперь на ее базе запустили первый трамвайный диаметр. Он свяжет 13 районов Москвы, четыре ж/д вокзала и 24 станции рельсового каркаса столицы», — рассказал Собянин.

По его словам, «московские трамвайные диаметры фактически станут линиями наземного метро» и «до многих мест в городе на трамвае будет добираться быстрее, чем на метро». Работать они будут по стандартам метро — с минимальными интервалами.

«Второй трамвайный диаметр длиной 33 км планируем запустить весной. Он соединит метро «Чертановская» со станцией Новогиреево МЦД-4 и улучшит транспортное обслуживание больше 1 млн жителей», — заключил градоначальник.