Глава Центра Пирогова попросил Путина беречь здоровье ради страны

Владимир Путин в Кремле на церемонии вручения государственных наград (Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости)

Генеральный директор Национального медико-хирургического центра (НМХЦ) имени Н.И. Пирогова Олег Карпов попросил российского президента Владимира Путина беречь свое здоровье, так как это здоровье страны. С такой просьбой он выступил на церемонии вручения государственных наград, сообщила пресс-служба Кремля.

«Но как доктор не могу не закончить тем, чтобы вы, Владимир Владимирович, берегли, пожалуйста, свое здоровье. Ваше здоровье — это не только ваше здоровье, это здоровье нашей страны, потому что вы — лидер, президент, определяющий нашу Россию. <...> Берегите, пожалуйста, себя», — сказал Карпов.

Он пообещал, что медицинские работники будут делать все, чтобы 60 лет были серединой активного жизненного пути, а не началом пенсионного возраста.

Церемония вручения государственных наград прошла в Кремле 24 декабря. В ходе нее Путин поздравил Карпова с 60-летним юбилеем и наградил его орденом «За заслуги перед Отечеством» III степени. Ту же награду получил телеведущий Владимир Соловьев.