Бизнес⁠,
0

Офисные сотрудники рассказали, какого декабря перестанут работать

Работать до последнего числа декабря собрались 21% офисных сотрудников
Чуть меньше трети сотрудников компаний начинают откладывать все вопросы на новый год с 15 декабря. Остальные работают и позднее, но лишь 21% работают до последнего дня
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК
Около трети компаний (29%) начали с 15 декабря предлагать своим партнерам вернуться к проектам уже после Нового года либо сами получили такие предложения. К таким выводам пришли во время опроса специалисты сервисов «Авито Работа» и «Альфа Технологии», РБК ознакомился с результатами исследования.

С какой даты предлагают отложить вопросы на следующий год:

  • с 15 декабря — 29% опрошенных;
  • с 20 декабря — 14%;
  • с 25 декабря — 22%;
  • с 30 декабря — 14%.

О готовности работать вплоть до 31 декабря заявил 21% опрошенных. Как отметила директор по коммуникациям «Альфа Технологии» Ирина Горшкова, преимущественно это сотрудники финансовых департаментов, HR-отделов и работники, отвечающие за поставки и отгрузки. Кроме того, о намерении закрыть все дела до конца года заявили самозанятые, ИП и сотрудники сферы услуг и индустрии развлечений.

В опросе «Авито Работы» и «Альфа Технологий» приняли участие более 3 тыс. респондентов. Как подчеркивают авторы исследования, результаты отражают ситуацию среди офисных работников. В опросе не участвовали работники промышленности и непрерывных производств.

Как отметил директор по развитию «Авито Работы» Роман Губанов, многие компании сталкиваются с пиком нагрузок в преддверии Нового года. По его словам, в начале декабря число вакансий, подразумевающих работу в новогодние праздники, выросло более чем в 2,5 раза в сравнении с прошлым годом.

«Чаще всего речь идет о сервисных и линейных ролях — курьерах и сборщиках заказов, работниках торгового зала, кассирах, продавцах-консультантах, а также персонале для точек питания и мероприятий. Как правило, на таких позициях предлагают более высокий уровень дохода за работу в праздничные дни», — добавил Губанов.

Avito узнало, какая сфера стала лидером по спросу на офисных работников
Общество
Фото:Сергей Булкин / NEWS.ru / Global Look Press

Кроме того, под конец года дополнительная нагрузка традиционно наблюдается у аниматоров, исполняющих роли Дедов Морозов и Снегурочек.

«А в первые дни нового года на маршруты выходят ответственные курьеры, готовые использовать эти дни для повышенного заработка в отсутствие конкуренции и при повышенном спросе», — добавила Горшкова.

