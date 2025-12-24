 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество⁠,
0

Владимир Путин поздравил Марию Захарову с днем рождения

Песков: Путин поздравил представителя МИД России Марию Захарову с днем рождения
Мария Захарова
Мария Захарова (Фото: Павел Кашаев / Global Look Press)

Президент России Владимир Путин направил Марии Захаровой поздравительную телеграмму по случаю ее 50-летия. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

Он также отметил, что оценивает работу официального представителя МИД России как «блестящую».

Мария Захарова встретила свой день рождения на записи январского выпуска «Песни от всей души» с Андреем Малаховым. Об этом она сообщила в своем телеграм-канале.

«Вот так, с песней по жизни, я встречаю 50!» — написала дипломат.

Мария Захарова родилась 24 декабря 1975 года в Москве в семье дипломата. В 1998 году окончила факультет международной информации МГИМО, получив специальности востоковеда и журналиста. Во время учебы работала в пресс-центре МИД России, после учебы проходила практику в посольстве в Пекине.

10 августа 2015 года Захарову назначили директором департамента информации и печати МИДа, прежнего руководителя Александра Лукашевича направили на работу постпредом России при ОБСЕ в Вену. Захарова стала первой женщиной в МИД СССР и России, занявшей эту должность.

В 2020 году Захаровой присвоен высший дипломатический ранг чрезвычайного и полномочного посла.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Суд арестовал имущество Анатолия Чубайса

Минпросвещения введет профильный вступительный экзамен для педвузов

Дмитрий Козак предложил проект реформ и амнистии

Reuters: США попытаются захватить еще один нефтяной танкер из Венесуэлы

Банки спрогнозировали всплеск числа отказов в автокредитах

Пентагон счел США все более уязвимыми на фоне военной мощи Китая
Авторы
Теги
Персоны
Антонина Сергеева, Андрей Винокуров Андрей Винокуров
Дмитрий Песков Владимир Путин Мария Захарова поздравление день рождения
Владимир Путин фото
Владимир Путин
политик, президент России
7 октября 1952 года
Дмитрий Песков фото
Дмитрий Песков
пресс-секретарь президента России
17 октября 1967 года
Мария Захарова фото
Мария Захарова
официальный представитель МИД России
24 декабря 1975 года
Материалы по теме
Захарова похвалила финскую полицию в расследовании дела о влиянии России
Политика
Захарова заявила, что Зеленский «приперт к стене» из-за выборов и боев
Политика
Захарова словами «превзошла себя» описала санкции Британии против Дугина
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней

Считаем дни
до Нового года

Реклама ООО “БОРК Импорт”

Лента новостей
Курс евро на 24 декабря
EUR ЦБ: 92,81 (-0,05) Инвестиции, 23 дек, 17:46 Курс доллара на 24 декабря
USD ЦБ: 78,59 (-0,73) Инвестиции, 23 дек, 17:46
В КГБ Белоруссии рассказали о работе Протасевича разведчиком Политика, 15:20
Посланник Трампа заявил об отсутствии у США цели завоевать Гренландию Политика, 15:13
Когда придет время беспилотного транспорта РБК и Kaspersky, 15:10
Путин попросил Набиуллину чаще посещать заседания правительства Политика, 15:05
Экономика впечатлений: цены комфортнее, отдых интереснее РБК и Ozon Travel, 15:05
11 коллекций российских брендов, которые пригодятся и после Нового года Стиль, 15:02
Путин заявил о намерении укреплять институты федерализма Политика, 15:01
Определите свой тип лидерства
Это займет всего 5 минут
Пройти тест
Путин приехал в Дом правительства Политика, 15:01
Гарт заявила, что Латвия сразу отказалась принимать российских саночников Спорт, 14:59
Гидрометцентр сообщил о резком повышении температуры в Москве 24 декабря Общество, 14:58
ЗПИФы недвижимости стали доступнее: почему «‎неквалам» это интересно Инвестиции, 14:45
Ментально в 1990-х или на скоростях 2020-х. Тест РБК и WB для бизнеса, 14:43
Собянин рассказал о планах строительства метро в Москве до 2030 года Недвижимость, 14:41
В Туле простились с директором музея оружия Надеждой Калугиной Общество, 14:41