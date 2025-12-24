Владимир Путин поздравил Марию Захарову с днем рождения

Мария Захарова (Фото: Павел Кашаев / Global Look Press)

Президент России Владимир Путин направил Марии Захаровой поздравительную телеграмму по случаю ее 50-летия. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

Он также отметил, что оценивает работу официального представителя МИД России как «блестящую».

Мария Захарова встретила свой день рождения на записи январского выпуска «Песни от всей души» с Андреем Малаховым. Об этом она сообщила в своем телеграм-канале.

«Вот так, с песней по жизни, я встречаю 50!» — написала дипломат.

Мария Захарова родилась 24 декабря 1975 года в Москве в семье дипломата. В 1998 году окончила факультет международной информации МГИМО, получив специальности востоковеда и журналиста. Во время учебы работала в пресс-центре МИД России, после учебы проходила практику в посольстве в Пекине.

10 августа 2015 года Захарову назначили директором департамента информации и печати МИДа, прежнего руководителя Александра Лукашевича направили на работу постпредом России при ОБСЕ в Вену. Захарова стала первой женщиной в МИД СССР и России, занявшей эту должность.

В 2020 году Захаровой присвоен высший дипломатический ранг чрезвычайного и полномочного посла.