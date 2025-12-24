Суд закрыл процесс по иску ГП к экс-сотруднику сверхсекретного центра «К»

Фото: Сергей Лантюхов / NEWS.ru / Global Look Press

Зюзинский суд Москвы закрыл процесс по иску Генпрокуратуры к бывшему сотруднику Бюро специальных технических мероприятий («К») МВД Георгию Сатюкову, сообщает ТАСС. Сатюков заочно арестован по обвинению в получении взятки 5 млрд руб. — она считается самой крупной в истории правоохранительных органов страны.

«Продолжить рассмотрение искового заявления в закрытом режиме», — огласила решение судья.

В начале декабря Генпрокуратура потребовала изъять имущество, зарегистрированное на Сатюкова и его близких — это 14 квартир в Москве и Петербурге, 11 нежилых помещений в разных регионах России, особняк в ОАЭ, наличные и безналичные денежные средства в рублях, долларах и евро, а также 1 млрд руб. в счет незаконного дохода от операций с ценными бумагами.

По данным следствия, с 2019 по 2021 год Георгий Сатюков, будучи сотрудником центра «К», получил крупнейшую взятку в размере более 5 млрд руб. в криптовалюте — биткоинах и эфириумах — от администратора биржи WEX Алексея Иванова (Билюченко) через своего друга Дмитрия Соколова. За эти деньги Сатюков должен был осуществлять для Иванова общее покровительство. Полученные активы Сатюков вкладывал в имущество, которое регистрировал на родных и доверенных лиц.

Уголовное дело в отношении Сатюкова было возбуждено в августе 2023 года. Он обвиняется по ч. 6 ст. 290 УК (получение взятки в особо крупном размере). Вторым обвиняемым по этому делу проходит Соколов. Оба заочно арестованы, они скрылись от следствия и объявлены в международный розыск.