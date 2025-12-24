Во Владимире арестовали мужчин, планировавших поджечь кафе с мигрантами

Во Владимире арестовали двух жителей, планировавших поджечь кафе с мигрантами

Фото: Наталья Шатохина / NEWS.ru / Global Look Press

Владимирский гарнизонный военный суд арестовал двух жителей Владимира по делу о создании преступной группы экстремистской направленности, сообщила пресс-служба УФСБ по Владимирской области, передает «РИА Новости».

По версии следствия, недовольный миграционной политикой России житель Владимира создал чат в Telegram для общения с единомышленниками. Там же он намеревался координировать деятельность сообщников.

Фигурант разработал шеврон созданной им организации и текст листовок, в котором содержались призывы к насилию в отношении выходцев с Северного Кавказа и из Средней Азии. Также он составил план поджогов в заведениях общепита Владимира, в которых собирались люди неславянской внешности.

Наконец, он неоднократно проводил занятия с сообщниками, утверждает обвинение, где учил их изготавливать и использовать «коктейли Молотова». Фигуранты не смогли довести до конца свои планы, так как их задержали.

Следователи возбудили дело о подготовке к теракту (ч. 1 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 205 Уголовного кодекса), организации террористического сообщества и участии в нем (ч. 1 и 2 ст. 205.4), обучении в целях осуществления террористической деятельности (ст. 205.3) и возбуждении ненависти или вражды (ч. 1 ст. 282). По делу проходят двое жителей Владимира 1993 и 1994 года рождения.