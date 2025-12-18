 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
0

ФСБ задержала студентку за подготовку теракта в Волгодонске

ФСБ сообщила о задержании в Волгодонске студентки колледжа, которая, по данным ведомства, собиралась совершить теракт «в месте массового скопления людей» по заданию украинских спецслужб.

Как заявили в ведомстве, в районе парка «Юность» полицейские остановили для проверки девушку 2009 года рождения с рюкзаком, которая шла к зданию городской администрации. При осмотре рюкзака в нем обнаружили «признаки нахождения самодельного взрывного устройства», после чего на место вызвали взрывотехников ФСБ.

Позднее выяснилось, что мощность устройства составляла около 10 кг в тротиловом эквиваленте. Задержанная сообщила, что взяла рюкзак в тайнике на окраине города и собиралась передать его чиновнику администрации.

Материал дополняется

