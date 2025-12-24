 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
0

Киев предложил России выйти из четырех областей в рамках мирного плана

Владимир Зеленский
Владимир Зеленский (Фото: пресс-служба Президента Украины)

Президент Украины Владимир Зеленский представил детали мирного плана, который Киев обсуждает с Соединенными Штатами, включая пункт по территории. Об этом сообщает издание «Страна».

По словам Зеленского, самым сложным в переговорах является вопрос территориальных уступок. Один из предложенных вариантов предусматривает выход российских войск из Днепропетровской, Николаевской, Сумской и Харьковской областей. В Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областях, по его словам, стороны должны «стоять там, где стоят».

Зеленский раскрыл 20 пунктов обсуждаемого с США мирного плана
Политика
Фото:Станислав Красильников / РИА Новости

Помимо этого, в плане содержатся пункты о безъядерном статусе Украины, гарантиях безопасности, численности ВСУ и подтверждении суверенитета Украины.

