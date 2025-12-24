 Перейти к основному контенту
Общество⁠,
Суд утвердил соглашение по алиментам между Михаилом Хубутией и Юлией Ван

Суд утвердил соглашение по алиментам между экс-министром Хубутией и Юлией Ван
Михаил Хубутия
Михаил Хубутия (Фото: Станислав Крсильников / ТАСС)

Савеловский районный суд Москвы утвердил мировое соглашение между бывшим министром торговли Подмосковья Михаилом Хубутией и его бывшей девушкой Юлией Ван о выплате алиментов на их общую дочь. Об этом сообщает корреспондент «Известий» из зала суда.

Согласно условиям соглашения, Хубутия будет ежемесячно выплачивать 150 тыс. руб. Гражданский спор о содержании ребенка завершен.

Экс-министр торговли Подмосковья осужден условно за нападение с топором
Общество
Михаил Хубутия

22 декабря стало известно, что экс-министр торговли Подмосковья получил год условно за нападение с топором на бывшую девушку. Об этом сообщила пострадавшая, Юлия Ван (Иванова), в Instagram (принадлежит Meta, компания признана экстремистской и запрещена в России).

«Сегодня прошел суд! Вынесли наказание — один год условно. Надеюсь, человек осознал и раскаялся искренне», — написала она.

По данным следствия, 24 апреля 2025 года Хубутия, находясь в доме в Одинцовском городском округе, нанес женщине удары обухом топора. В результате пострадавшая получила закрытый перелом кисти, а также раны и ушибы конечностей.

Мужчина пришел в полицию и написал явку с повинной. Против него были возбуждены уголовные дела о покушении на убийство, угрозе убийством и умышленном причинении вреда здоровью средней тяжести. По последнему эпизоду Хубутия признал вину.

Читайте РБК в Telegram.

Авторы
Теги
Антонина Сергеева
Михаил Хубутия алименты суд нападение
