 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество⁠,
0

Экс-министр торговли Подмосковья осужден условно за нападение с топором

Экс-министр торговли Подмосковья получил год условно за нападение с топором
Михаил Хубутия
Михаил Хубутия (Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости)

Экс-министр торговли Подмосковья Михаил Хубутия получил год условно за нападение с топором на бывшую девушку. Об этом сообщила сама пострадавшая, Юлия Ван (Иванова), в Instagram (принадлежит Meta, компания признана экстремистской и запрещена в России).

«Сегодня прошел суд! Вынесли наказание — один год условно. Надеюсь, человек осознал и раскаялся искренне», — написала она.

РБК направил запрос в пресс-службу Одинцовского суда.

По данным следствия, 24 апреля 2025 года Хубутия, находясь в доме в Одинцовском городском округе, нанес женщине удары обухом топора. В результате пострадавшая получила закрытый перелом кисти, а также раны и ушибы конечностей.

Мужчина пришел в полицию и написал явку с повинной. Против него были возбуждены уголовные дела о покушении на убийство, угрозе убийством и умышленном причинении вреда здоровью средней тяжести. По последнему эпизоду Хубутия признал вину.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Грабители Лувра похитили несколько тысяч драгоценных камней

В Москве генерал погиб при взрыве автомобиля

Администрация США отзывает 29 глав дипмиссий в других странах — АР

Сенатор Грэм полностью поддержал смену режима в Венесуэле

Дмитриев намекнул, где пройдут следующие переговоры по Украине

Пашинян опубликовал видео из Петербурга под кавер-версию песни «Дождись»
Авторы
Теги
Антонина Сергеева
При участии
Виктория Хабарова
топор нападение условный срок Московская область
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней

Считаем дни
до Нового года

Реклама ООО “БОРК Импорт”

Лента новостей
Курс евро на 23 декабря
EUR ЦБ: 92,86 (-1,65) Инвестиции, 18:05 Курс доллара на 23 декабря
USD ЦБ: 79,31 (-1,41) Инвестиции, 18:05
Традиции и инновации: чем запомнилась Московская неделя дизайна Стиль, 18:39
Как регионы решают проблему IТ-кадров Отрасли, 18:33
Шереметьево повысит сборы за обслуживание авиакомпаний с 2026 года Общество, 18:26
Как заправляться на 6 тысячах АЗС по одной карте РБК и Teboil PRO, 18:25
Кремль назвал страшным покушением убийство генерала Сарварова в Москве Общество, 18:22
От лечения к контролю: почему женщины после 45 — драйверы фармрынка Отрасли, 18:19
Гвардиола пообещал отстранить набравших вес футболистов от матча АПЛ Спорт, 18:19
Определите свой тип лидерства
Это займет всего 5 минут
Пройти тест
ЦБ опустил курсы доллара и евро в среднем на ₽1,5 Инвестиции, 18:16
Как партнерский маркетинг стал инструментом для привлечения кадров Отрасли, 18:13
Пять стратегий инвестора в недвижимость: как устроены и какую выбрать РБК и ПИК, 18:12
Топ победителей и проигравших на мировом рынке акций в 2025 году Инвестиции, 18:08
Умер Крис Ри Общество, 18:07
Где ИИ уже зарабатывает деньги: главные кейсы 2025 года. ВидеоПодписка на РБК, 18:06 
Барщевский покинет должность полпреда правительства в КС 26 декабря Политика, 18:06