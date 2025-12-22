Экс-министр торговли Подмосковья осужден условно за нападение с топором

Экс-министр торговли Подмосковья получил год условно за нападение с топором

Михаил Хубутия (Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости)

Экс-министр торговли Подмосковья Михаил Хубутия получил год условно за нападение с топором на бывшую девушку. Об этом сообщила сама пострадавшая, Юлия Ван (Иванова), в Instagram (принадлежит Meta, компания признана экстремистской и запрещена в России).

«Сегодня прошел суд! Вынесли наказание — один год условно. Надеюсь, человек осознал и раскаялся искренне», — написала она.

РБК направил запрос в пресс-службу Одинцовского суда.

По данным следствия, 24 апреля 2025 года Хубутия, находясь в доме в Одинцовском городском округе, нанес женщине удары обухом топора. В результате пострадавшая получила закрытый перелом кисти, а также раны и ушибы конечностей.

Мужчина пришел в полицию и написал явку с повинной. Против него были возбуждены уголовные дела о покушении на убийство, угрозе убийством и умышленном причинении вреда здоровью средней тяжести. По последнему эпизоду Хубутия признал вину.