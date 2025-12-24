Полиция задержала мужчину после скандала из-за подарка в детском саду

Video

Мужчину, который устроил скандал на детском утреннике из-за подарка, задержала полиция. Об этом в среду, 24 декабря, сообщили в областном управлении МВД. 35-летнего челябинца доставили в отдел полиции, где он публично на камеру извинился за свой поступок.

«Раскаиваюсь перед теми людьми, которые непричастны были к этому, сильно извиняюсь и перед детьми тоже», — сказал задержанный.

Мужчина спровоцировал конфликт в детском саду из-за подарка, которого не хватило его ребенку. Ранее было опубликовано видео, где Дед Мороз раздает подарки детям, но одному подарка не достается. Родители попытались вручить его в группе, но отец ребенка начал вести себя агрессивно и ругаться матом — в присутствии воспитателей, родителей и детей.