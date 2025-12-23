 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Технологии и медиа⁠,
0

В Челябинске начата проверка после инцидента с подарком на утреннике

«РИА Новости»: в Челябинске начали проверку после инцидента с подарком в детсаду
Фото: Сергей Елагин / Бизнес Online / Global Look Press
Фото: Сергей Елагин / Бизнес Online / Global Look Press

В Челябинске мужчина пытался спровоцировать конфликт в детском саду — из-за сладкого подарка, которого не хватило для его ребенка. Прокуратура начала проверку, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Отца мальчика вызвали в прокуратуру для дачи объяснений — он должен прийти 24 декабря.

«Прокуратура Курчатовского района Челябинска организовала проверку по факту инцидента в дошкольной образовательной организации», — говорится в сообщении.

Ранее портал 74.ru опубликовал видео с утренника в челябинском детском саду: Дед Мороз по очереди вручал детям подарки, но одному воспитаннику подарка не хватило. Родители попытались вручить его в группе, но отец ребенка начал вести себя агрессивно и ругаться матом — в присутствии воспитателей, родителей и детей.

Как уточнили в издании, комитет по делам образования и администрация Челябинска не стали комментировать инцидент, а в детском саду заведующей не оказалось на месте.

По данным источника «РИА Новости», инцидент произошел 22 декабря. Подарки были закуплены на всех детей в группе, но во время транспортировки один из них выпал. Потерянный подарок был вручен позже.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

WhatsApp выступил с заявлением относительно замедления его работы в России

МИД рассказал о новой встрече России и США по «взаимным раздражителям»

Трамп посоветовал Мадуро «разумно» уйти с поста президента Венесуэлы

В Европе допустили пересмотр конституционных основ ЕС, «чтобы выстоять»

Российские банки обяжут раскрывать данные о структуре собственности

На Трампа подали в суд из-за переименования Кеннеди-центра
Авторы
Теги
Анастасия Лежепекова
Челябинск Новый год десткий сад прокуратура
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней

Считаем дни
до Нового года

Реклама ООО “БОРК Импорт”

Лента новостей
Курс евро на 24 декабря
EUR ЦБ: 92,81 (-0,05) Инвестиции, 17:46 Курс доллара на 24 декабря
USD ЦБ: 78,59 (-0,73) Инвестиции, 17:46
Как устроен полный цикл производства шин РБК и Ikon Tyres, 19:20
Токаев предложил Казахстан как площадку для мирных переговоров Политика, 19:17
Полузащитник «Спартака» забил победный гол в матче Кубка Африки Спорт, 19:17
Степашин заявил, что Газзаев будет помогать главному тренеру «Динамо» Спорт, 19:03
Начните с малого: подборка акций до 1000₽ #всенабиржу!, 19:00
Генштаб ВСУ объяснил отступление из Северска Политика, 18:47
Эксперты назвали регионы с самыми безаварийными водителями Авто, 18:40
Определите свой тип лидерства
Это займет всего 5 минут
Пройти тест
Культура повседневности: РБК и «Сбер» провели визионерский бранч Стиль, 18:37
В Курске военному дали пожизненное за убийство женщины и похищение детей Политика, 18:34
Как заправляться на 6 тысячах АЗС по одной карте РБК и Teboil PRO, 18:25
В США сравнили план по Венесуэле с «дипломатией канонерок на стероидах» Политика, 18:21
Vesper представил дом продаж на Тверской с отсылками к фильму Кубрика Стиль, 18:21
Пять стратегий инвестора в недвижимость: как устроены и какую выбрать РБК и ПИК, 18:12
Петросян поблагодарила критиков после победы на чемпионате России Спорт, 18:12