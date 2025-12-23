В Челябинске начата проверка после инцидента с подарком на утреннике
В Челябинске мужчина пытался спровоцировать конфликт в детском саду — из-за сладкого подарка, которого не хватило для его ребенка. Прокуратура начала проверку, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Отца мальчика вызвали в прокуратуру для дачи объяснений — он должен прийти 24 декабря.
«Прокуратура Курчатовского района Челябинска организовала проверку по факту инцидента в дошкольной образовательной организации», — говорится в сообщении.
Ранее портал 74.ru опубликовал видео с утренника в челябинском детском саду: Дед Мороз по очереди вручал детям подарки, но одному воспитаннику подарка не хватило. Родители попытались вручить его в группе, но отец ребенка начал вести себя агрессивно и ругаться матом — в присутствии воспитателей, родителей и детей.
Как уточнили в издании, комитет по делам образования и администрация Челябинска не стали комментировать инцидент, а в детском саду заведующей не оказалось на месте.
По данным источника «РИА Новости», инцидент произошел 22 декабря. Подарки были закуплены на всех детей в группе, но во время транспортировки один из них выпал. Потерянный подарок был вручен позже.
