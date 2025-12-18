Дума приняла закон о проверке возраста в магазинах при помощи Мах

Госдума приняла закон о подтверждении через Max возраста при покупке алкоголя

Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Госдума приняла закон, разрешающий при покупке алкоголя и сигарет подтверждать в торговых точках возраст через мессенджер Max — наравне с паспортом. Соответствующий законопроект на рассмотрение внесла группа депутатов от «Единой России», в первом чтении его приняли в марте.

Нововведение коснется всех товаров с возрастными ограничениями. Чтобы их приобретать, достаточно будет открыть цифровой ID в Max — это QR-код, созданный на основе данных учетной записи с портала «Госуслуг».

Для получения доступа к сервису достаточно иметь водительское удостоверение, загранпаспорт (нового образца) или верифицированную биометрию на «Госуслугах».