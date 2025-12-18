Дума приняла закон о проверке возраста в магазинах при помощи Мах
Госдума приняла закон, разрешающий при покупке алкоголя и сигарет подтверждать в торговых точках возраст через мессенджер Max — наравне с паспортом. Соответствующий законопроект на рассмотрение внесла группа депутатов от «Единой России», в первом чтении его приняли в марте.
Нововведение коснется всех товаров с возрастными ограничениями. Чтобы их приобретать, достаточно будет открыть цифровой ID в Max — это QR-код, созданный на основе данных учетной записи с портала «Госуслуг».
Для получения доступа к сервису достаточно иметь водительское удостоверение, загранпаспорт (нового образца) или верифицированную биометрию на «Госуслугах».
Читайте РБК в Telegram.
Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.
Экспертиза выявила изменение психического состояния Долиной при сделке
Де Вевер исключил использование активов России без выполнения условий Бельгии
Мосгорсуд отклонил жалобу защиты Чекалиных на продление домашнего ареста
Барщевский объявил об уходе с поста полпреда правительства в КС
Wildberries проработает запуск собственного онлайн-кинотеатра
Трамп назвал цели США в отношении Венесуэлы