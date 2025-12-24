Роскосмос создаст лунную автономную электростанцию до 2036 года
Россия приступила к созданию автономной электростанции на Луне. Роскосмос заключил государственный контракт с НПО имени Лавочкина, по которому предприятие должно разработать и построить энергоустановку до 2036 года. Об этом сообщает пресс-служба Роскосмоса.
Проект рассчитан на долгосрочное энергоснабжение будущей российской инфраструктуры на Луне. Станция будет обеспечивать электричеством луноходы, научную обсерваторию, а также объекты инфраструктуры Международной научной лунной станции, включая модули зарубежных партнеров.
В рамках контракта, который будет выполняться с 2025 по 2036 год, запланирована полная разработка необходимых космических аппаратов, их наземные испытания, летные тесты и, в финальной стадии, развертывание самой энергосистемы на поверхности Луны. Этот проект рассматривается как ключевой шаг от разовых миссий к созданию постоянно действующей обитаемой станции на спутнике Земли.
К работе над лунной электростанцией, помимо Роскосмоса и НПО Лавочкина, также привлечены Росатом и Курчатовский институт.
