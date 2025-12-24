 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество⁠,
0

В Ростовской области возбудили дело после гибели животных в приюте

В Ростовской области возбудили уголовное дело после гибели животных в приюте

В Ростовской области возбудили дело после гибели животных в приюте
Video

В Аксайском районе Ростовской области возбуждено уголовное дело о жестоком обращении с животными после обнаружения трупов питомцев в частном приюте. Об этом сообщили в ГУ МВД по региону.

Факты жестокого обращения были выявлены сотрудниками отдела МВД по Аксайскому району в ходе проверки. Уголовное дело возбуждено по п. «а, д» ч. 2 ст. 245 УК (жестокое обращение с животными из корыстных побуждений, повлекшее их гибель и увечья, совершенное в отношении нескольких животных).

В рамках доследственной проверки опрошена владелица приюта, которая признала, что в последнее время ненадлежащим образом исполняла свои обязанности.

В Ростовской области проверят сообщения о гибели животных в приюте
Общество
Фото:bataysk_sobachniki / Telegram

Ранее стало известно, что сотрудники МВД и прокуратуры начали проверку после сообщений о гибели животных в приюте. По данным 161.ru, речь идет о приюте «Забытые сердца», расположенном в СНТ «Речник» и принадлежащем активистке Татьяне Макаровой. Волонтеры рассказали 161.ru, что неоднократно пытались договориться с владелицей приюта о посещении, однако получали отказ под различными предлогами.

После самостоятельного выезда на место волонтеры обнаружили большое количество погибших животных — собак, кошек, белок, енотов, лис и птиц. По словам зоозащитницы Александры Гользберг, всего могло погибнуть около 200 животных. Выжили порядка 16 кошек и собак, все они находились в тяжелом состоянии и имели травмы.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

WhatsApp выступил с заявлением относительно замедления его работы в России

МИД рассказал о новой встрече России и США по «взаимным раздражителям»

Трамп посоветовал Мадуро «разумно» уйти с поста президента Венесуэлы

В Европе допустили пересмотр конституционных основ ЕС, «чтобы выстоять»

Российские банки обяжут раскрывать данные о структуре собственности

На Трампа подали в суд из-за переименования Кеннеди-центра
Авторы
Теги
Антонина Сергеева
Ростов-на-Дону приют для животных приют жестокое обращение с животными уголовное дело
Материалы по теме
В Ростовской области проверят сообщения о гибели животных в приюте
Общество
Сотрудников приюта в Чехове, где истязали собак, допросили в СК
Общество
СК возбудил уголовное дело из-за истязаний собак в приюте в Чехове
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней

Считаем дни
до Нового года

Реклама ООО “БОРК Импорт”

Лента новостей
Курс евро на 24 декабря
EUR ЦБ: 92,81 (-0,05) Инвестиции, 23 дек, 17:46 Курс доллара на 24 декабря
USD ЦБ: 78,59 (-0,73) Инвестиции, 23 дек, 17:46
Минобороны сообщили об уничтожении 23 украинских дронов за утро Политика, 10:49
Погибшие при взрыве в Москве полицейские дружили с детства Общество, 10:46
Путин оценил работу Думы за осеннюю сессию как «боевую и результативную» Политика, 10:41
Место взрыва в Москве, где погибли полицейские. Видео Общество, 10:38
Народные облигации — гайд для инвестора #всенабиржу!, 10:30
✍🏻 «То и дело тушим пожары»: узнайте, как у вас отлажены процессы. Тест 10:30
Минпромторг показал первый полет «Байкала» с новым российским двигателем Бизнес, 10:28
Определите свой тип лидерства
Это займет всего 5 минут
Пройти тест
Как развиваются сервисы доставки Отрасли, 10:27
Долгожители в офисе: когда «старички» становятся риском для бизнесаПодписка на РБК, 10:27
В Ростовской области задержали запорожца за шпионаж под видом блогера Политика, 10:25
Как Мурманская область стала лидером арктического инвестирования РБК+, 10:17
Путин наградил Краснова орденом «За заслуги перед Отечеством» Политика, 10:09
«Катастрофический» взрыв в доме престарелых в Пенсильвании. Видео Общество, 10:08
Какие новогодние скидки предлагают в новостройках Москвы в 2025 году Недвижимость, 10:04