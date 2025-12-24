В Ростовской области возбудили уголовное дело после гибели животных в приюте

В Ростовской области возбудили дело после гибели животных в приюте

Video

В Аксайском районе Ростовской области возбуждено уголовное дело о жестоком обращении с животными после обнаружения трупов питомцев в частном приюте. Об этом сообщили в ГУ МВД по региону.

Факты жестокого обращения были выявлены сотрудниками отдела МВД по Аксайскому району в ходе проверки. Уголовное дело возбуждено по п. «а, д» ч. 2 ст. 245 УК (жестокое обращение с животными из корыстных побуждений, повлекшее их гибель и увечья, совершенное в отношении нескольких животных).

В рамках доследственной проверки опрошена владелица приюта, которая признала, что в последнее время ненадлежащим образом исполняла свои обязанности.

Ранее стало известно, что сотрудники МВД и прокуратуры начали проверку после сообщений о гибели животных в приюте. По данным 161.ru, речь идет о приюте «Забытые сердца», расположенном в СНТ «Речник» и принадлежащем активистке Татьяне Макаровой. Волонтеры рассказали 161.ru, что неоднократно пытались договориться с владелицей приюта о посещении, однако получали отказ под различными предлогами.

После самостоятельного выезда на место волонтеры обнаружили большое количество погибших животных — собак, кошек, белок, енотов, лис и птиц. По словам зоозащитницы Александры Гользберг, всего могло погибнуть около 200 животных. Выжили порядка 16 кошек и собак, все они находились в тяжелом состоянии и имели травмы.