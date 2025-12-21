 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье

Как сочетать вино и еду:
документальный фильм

Гармония вина и еды

Виноделы Кубани

Шефы и их блюда

Путешествие по краю
Подробнее
Общество⁠,
0

В Ростовской области проверят сообщения о гибели животных в приюте

Фото: bataysk_sobachniki / Telegram
Фото: bataysk_sobachniki / Telegram

Сотрудники МВД и прокуратуры инициировали проверку после получения сообщений о гибели животных в приюте в Аксайском районе Ростовской области. Об этом сообщили пресс-службы МВД Ростовской области и областной прокуратуры.

161.ru со ссылкой на слова волонтеров пишет, что речь идет о приюте «Забытые сердца» в СНТ «Речник», который принадлежит активистке Татьяне Макаровой.

Сотрудников приюта в Чехове, где истязали собак, допросили в СК
Общество
Фото:Прокуратура Московской области

Волонтеры сообщили 161.ru, что безуспешно пытались договориться с Макаровой, чтобы та показала курируемых ею животных. Женщина отказывалась показывать животных под разными предлогами.

Приехав на место самостоятельно, волонтеры обнаружили «горы трупов» разных животных — собак, кошек, белок, енотов, лис и птиц. «Ты там ходишь по фекалиям, по головам, хрустит все, можно наступить на череп. Трупы навалены кучами. Я такого даже в фильмах ужасов не видела», — рассказала зоозащитница Александра Гользберг изданию.

Она уточнила, что волонтеры нашли около 200 погибших животных. По данным волонтеров, выжили около 16 котов и собак — все они с травмами и в тяжелом состоянии.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Главные заявления Путина по итогам прямой линии

ЦБ снизил ключевую ставку с 16,5% до 16%

Bloomberg сообщил о загадочной трансляции с блогером на сайте Белого дома

«Роснано» обвинило Чубайса и экс-менеджеров в «неразумных инвестициях»

Макрон раскрыл условие кредита ЕС в €90 млрд для Украины

Набиуллина сообщила об отсутствии планов у ЦБ отозвать иск к Euroclear
Авторы
Теги
Егор Алимов
Ростовская область Аксайский район приют для животных проверка трупы

Как сочетать вино и еду:
документальный фильм

Гармония вина и еды

Виноделы Кубани

Шефы и их блюда

Путешествие по краю
Подробнее
Материалы по теме
СК возбудил уголовное дело из-за истязаний собак в приюте в Чехове
Общество
Сотрудников приюта в Чехове, где истязали собак, допросили в СК
Общество
При пожаре в московском приюте для животных погибли 13 собак
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней

Считаем дни
до Нового года

Реклама ООО “БОРК Импорт”

Лента новостей
Курс евро на 20 декабря
EUR ЦБ: 94,51 (+0,26) Инвестиции, 19 дек, 17:50 Курс доллара на 20 декабря
USD ЦБ: 80,72 (+0,69) Инвестиции, 19 дек, 17:50
Дмитриев прокомментировал итоги переговоров с США в Майами Политика, 22:34
Песков ответил, напрягается ли он, когда Путину хаотично задают вопросы Политика, 22:26
В Запорожье без света остались более 10 тыс. абонентов Политика, 22:06
Это на новый год: куда ездят отдыхать россияне РБК и Ozon Travel, 21:46
Аэропорт Геленджика приостановил полеты Политика, 21:40
В Подмосковье погиб бизнесмен Виктор Аверин Общество, 21:38
В Ростовской области проверят сообщения о гибели животных в приюте Общество, 21:30
Определите свой тип лидерства
Это займет всего 5 минут
Пройти тест
Туктамышева провела последнее выступление на официальных турнирах Спорт, 21:29
Россия изучит сигналы от Европы и Киева по итогам переговоров в Майами Политика, 21:24
Сверхсекретная база времен холодной войны: что посетить в Крыму РБК и ВТБ, 21:23
Психолог Асмолов: «Ключевой вопрос в развитии компании — поиск смысла» РБК и Сбер, 21:07
Призер Олимпиады снял медаль ЧР из-за недовольства результатом Спорт, 20:45
Власти Туниса разрешили российскому экипажу Ми-26 покинуть страну Политика, 20:42
Страны ЕАЭС и Индонезия подписали соглашение о зоне свободной торговли Экономика, 20:24