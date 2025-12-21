В Ростовской области проверят сообщения о гибели животных в приюте

Фото: bataysk_sobachniki / Telegram

Сотрудники МВД и прокуратуры инициировали проверку после получения сообщений о гибели животных в приюте в Аксайском районе Ростовской области. Об этом сообщили пресс-службы МВД Ростовской области и областной прокуратуры.

161.ru со ссылкой на слова волонтеров пишет, что речь идет о приюте «Забытые сердца» в СНТ «Речник», который принадлежит активистке Татьяне Макаровой.

Волонтеры сообщили 161.ru, что безуспешно пытались договориться с Макаровой, чтобы та показала курируемых ею животных. Женщина отказывалась показывать животных под разными предлогами.

Приехав на место самостоятельно, волонтеры обнаружили «горы трупов» разных животных — собак, кошек, белок, енотов, лис и птиц. «Ты там ходишь по фекалиям, по головам, хрустит все, можно наступить на череп. Трупы навалены кучами. Я такого даже в фильмах ужасов не видела», — рассказала зоозащитница Александра Гользберг изданию.

Она уточнила, что волонтеры нашли около 200 погибших животных. По данным волонтеров, выжили около 16 котов и собак — все они с травмами и в тяжелом состоянии.