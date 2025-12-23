Володин рассказал, сколько законов приняла Госдума с начала года
Госдума с начала года году приняла 588 федеральных законов, сообщил председатель нижней палаты Вячеслав Володин.
«Из них прямого действия — 71%. Это самый высокий показатель за прошедшее время», — сказал он в ходе итогового пленарного заседания.
При этом Володин отметил, что важно качество работы, а не число принятых инициатив, а принятие законов прямого действия — «непростое дело».
Среди ключевых приоритетов работы Госдумы он назвал поддержку семей с детьми, достижение целей национального развития, решение конкретных проблем граждан, а также поддержку участников военной операции.
В 2024 году Госдума рассмотрела 1086 законодательных инициатив, 564 из них стали федеральными законами (68% — прямого действия), сообщал Володин. Большинство из них было принято в весеннюю сессию.
Закон прямого действия регулирует общественные отношения непосредственно, без необходимости принятия дополнительных конкретизирующих подзаконных актов.
