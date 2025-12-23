 Перейти к основному контенту
Новые законы в России⁠,
Володин рассказал, сколько законов приняла Госдума с начала года

Володин: Госдума в 2025 году приняла 588 федеральных законов
Сюжет
Новые законы в России
Вячеслав Володин
Вячеслав Володин (Фото: Комсомольская правда / Global Look Press)

Госдума с начала года году приняла 588 федеральных законов, сообщил председатель нижней палаты Вячеслав Володин.

«Из них прямого действия — 71%. Это самый высокий показатель за прошедшее время», — сказал он в ходе итогового пленарного заседания.

При этом Володин отметил, что важно качество работы, а не число принятых инициатив, а принятие законов прямого действия — «непростое дело».

Среди ключевых приоритетов работы Госдумы он назвал поддержку семей с детьми, достижение целей национального развития, решение конкретных проблем граждан, а также поддержку участников военной операции.

В 2024 году Госдума рассмотрела 1086 законодательных инициатив, 564 из них стали федеральными законами (68% — прямого действия), сообщал Володин. Большинство из них было принято в весеннюю сессию.

Закон прямого действия регулирует общественные отношения непосредственно, без необходимости принятия дополнительных конкретизирующих подзаконных актов.

