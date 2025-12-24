Посол назвал условие возврата прямых перелетов между Россией и Бразилией

Посол Бразилии: прямые перелеты между Россией и Бразилией возможны при спросе

Фото: Andre Coelho / Getty Images

Прямые перелеты между Россией и Бразилией могут возобновить при условии широкого спроса на них, сообщил посол Бразилии в Москве Сержио Родригес дос Сантос, передает ТАСС.

На вопрос о прямых рейсах посол отметил, что такие рейсы ранее выполнялись, но были отменены из-за низкого спроса. «Но, возможно, сейчас, с ростом числа российских туристов, приезжающих в Бразилию, ситуация изменится», — предположил он.

Дос Сантос привел исторические прецеденты. Он напомнил, что с 1993 по 2000 год существовал прямой рейс «Аэрофлота» по маршруту Москва — Рио-де-Жанейро. «Это был еженедельный рейс с одной остановкой в бразильском городе Сальвадор из-за ограниченной дальности полета воздушного судна». Посол отметил, что в 2000 году рейс полностью прекратили из-за недостаточного спроса.

Он добавил, что в 2011 году российская авиакомпания «Трансаэро» также выполняла рейсы Москва — Рио, но прекратила их примерно через три месяца по той же причине — из-за отсутствия достаточного спроса.

Россия также рассматривает введение прямых рейсов с США. Директор департамента Северной Атлантики МИДа Александр Гусаров заявил, что Россия надеется на возобновление прямого авиасообщения между Россией и США. Он добавил, что возобновление рейсов должно стать «проявлением политической воли американцев».

После начала военной операции на Украине в феврале 2022 года страны ЕС закрыли небо для российских самолетов. В ответ Россия запретила полеты для самолетов из 36 стран.