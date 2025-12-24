Рейсы из Москвы и Петербурга вынужденно сели в Самарканде из-за тумана

Из-за сильного тумана в аэропортах Бухары, Ургенча и Термеза в Узбекистане четыре рейса из Москвы и Санкт-Петербурга перенаправили на вынужденную посадку в Самарканде, сообщает Uzbekistan Airports в телеграм-канале.

«В связи с неблагоприятными метеоусловиями в ряде аэропортов Узбекистана Международный аэропорт Самарканд принял несколько рейсов в качестве запасного аэродрома», — написала управляющая аэропортами компания.

Рейс HY9608 (Москва — Бухара) совершил вынужденную посадку в Самарканде в 3:27 по местному времени (1:27 мск) из-за густого тумана в аэропорту назначения, где видимость упала до 650 м.

Рейс HY9638 (Санкт-Петербург — Ургенч) на самолете Airbus A320neo был вынужден сесть в Самарканде в 6:17 (4:17 мск). Причиной стал также густой туман в аэропорту назначения, снизивший видимость до 200 м.

Рейс A47055 (Москва — Термез) приземлился в Самарканде в 6:03 (4:03 мск). Причина та же — нелетная погода в пункте назначения: туман с видимостью 200 м.

Рейс SU1876 (Москва — Бухара) совершил посадку в Самарканде в 6:36 (4:46 мск) по местному времени из-за ограничений на прием воздушных судов в аэропорту Бухары, вызванных туманом с видимостью 300 м.

Кроме того, рейс С6317 по маршруту Стамбул — Наманган был направлен в аэропорт Самарканда по решению экипажа в связи с плохим самочувствием одного из пассажиров на борту воздушного судна. Посадка выполнена в 5:53 по ташкентскому времени (3:53 мск).

Накануне, 23 декабря, самолет авиакомпании «Уральские авиалинии» Airbus A320 совершил вынужденную посадку в аэропорту Ашхабада в Туркмении из-за разницы в показаниях топлива. Борт следовал из Дубая в Екатеринбург. Самолет выключил двигатель и «произвел благополучную посадку на ближайшем аэродроме», — сообщил авиаперевозчик.