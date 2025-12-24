В еще одном российском аэропорту ввели ограничения на полеты

В аэропорту Волгограда ввели временные ограничения на прием и выпуск самолетов, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.

Помимо этого, ограничения на использование воздушного пространства действуют у аэропорта Домодедово и в районе аэропорта в Нижнем Новгороде. Там прием и выпуск воздушных рейсов осуществляют по согласованию.

Ограничительные меры были введены из соображений безопасности.

Российские аэропорты регулярно приостанавливают рейсы на фоне угрозы ударов беспилотниками.