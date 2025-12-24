 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине⁠,
0

У Домодедово ввели ограничения на использование воздушного пространства

Сюжет
Военная операция на Украине

В районе аэропорта Домодедово ввели временные ограничения на использование воздушного пространства, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем телеграм-канале.

В связи с ограничительными мерами аэропорт принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами. «Возможны корректировки в расписании части рейсов», — написал он.

Помимо этого, аналогичные ограничения действуют в аэропорту Нижнего Новгорода, он также принимает и отправляет самолеты по согласованию.

Домодедово и Жуковский вновь прекратили принимать и выпускать рейсы
Политика

Российские аэропорты регулярно приостанавливают рейсы на фоне угрозы ударов беспилотниками.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Авторы
Теги
Александра Озерова
Домодедово аэропорт Домодедово ограничения Москва Нижний Новгород
