У Домодедово ввели ограничения на использование воздушного пространства
В районе аэропорта Домодедово ввели временные ограничения на использование воздушного пространства, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем телеграм-канале.
В связи с ограничительными мерами аэропорт принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами. «Возможны корректировки в расписании части рейсов», — написал он.
Помимо этого, аналогичные ограничения действуют в аэропорту Нижнего Новгорода, он также принимает и отправляет самолеты по согласованию.
Российские аэропорты регулярно приостанавливают рейсы на фоне угрозы ударов беспилотниками.
