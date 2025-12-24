У Домодедово ввели ограничения на использование воздушного пространства

В районе аэропорта Домодедово ввели временные ограничения на использование воздушного пространства, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем телеграм-канале.

В связи с ограничительными мерами аэропорт принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами. «Возможны корректировки в расписании части рейсов», — написал он.

Помимо этого, аналогичные ограничения действуют в аэропорту Нижнего Новгорода, он также принимает и отправляет самолеты по согласованию.

Российские аэропорты регулярно приостанавливают рейсы на фоне угрозы ударов беспилотниками.