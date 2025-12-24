 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика⁠,
0

В сейфе Эпштейна хранились рублевые купюры

В сейфе американского финансиста Джеффри Эпштейна, обвиненного в секс-торговле несовершеннолетними, хранились несколько рублевых купюр, следует из опубликованных министерством юстиции США файлов.

На одном из опубликованных изображений показаны изъятые из сейфа Эпштейна наличные. Среди них три купюры по 10 рублей и две — по 100 рублей, сообщает «РИА Новости».

Там можно увидеть и другие наличные — евро, шведские кроны, швейцарские франки и фунты стерлингов.

Минюст США опубликовал файлы Эпштейна с упоминаниями Трампа
Политика
Дональд Трамп

Накануне Минюст опубликовал свыше 30 тыс. документов документов по делу Эпштейна. Некоторые из них, как утверждает CNN, касаются президента США Дональда Трампа.

Тем не менее, ведомство отметило, что массив документов содержит множество «ложных и сенсационных» утверждений, полученных ФБР незадолго до выборов 2020 года.

Эпштейн, признавший в 2008 году вину в организации проституции и осужденный за преступление против несовершеннолетней, был вновь задержан в США летом 2019 года. Его обвинили в торговле девушками, в том числе 14-летними, и склонении их к проституции. В августе того же года 66-летний финансист покончил с собой в тюрьме, не дождавшись суда.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

WhatsApp выступил с заявлением относительно замедления его работы в России

МИД рассказал о новой встрече России и США по «взаимным раздражителям»

Трамп посоветовал Мадуро «разумно» уйти с поста президента Венесуэлы

В Европе допустили пересмотр конституционных основ ЕС, «чтобы выстоять»

Российские банки обяжут раскрывать данные о структуре собственности

На Трампа подали в суд из-за переименования Кеннеди-центра
Авторы
Теги
Александра Озерова
Джеффри Эпштейн США Минюст США файлы рубли купюры
Материалы по теме
Минюст США опубликовал файлы Эпштейна с упоминаниями Трампа
Политика
Пресс-секретарь Клинтона призвал выложить все фото с ним по делу Эпштейна
Политика
Минюст США объяснил, почему удалили фото Трампа из «файлов Эпштейна»
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней

Считаем дни
до Нового года

Реклама ООО “БОРК Импорт”

Лента новостей
Курс евро на 24 декабря
EUR ЦБ: 92,81 (-0,05) Инвестиции, 23 дек, 17:46 Курс доллара на 24 декабря
USD ЦБ: 78,59 (-0,73) Инвестиции, 23 дек, 17:46
В еще одном российском аэропорту ввели ограничения на полеты Политика, 03:05
На юге Москвы прогремел взрыв Общество, 02:41
В МИДе заявили о целесообразности возобновления авиасообщения с США Политика, 02:19
В сейфе Эпштейна хранились рублевые купюры Политика, 01:40
Уитакер сообщил о желании США понять, на что готова пойти Россия Политика, 01:36
Полиция задержала мужчин, перевозивших детей в курьерских сумках Общество, 01:20
За три часа над Россией сбили 17 дронов Политика, 01:07
Определите свой тип лидерства
Это займет всего 5 минут
Пройти тест
Доходность выше ставки: почему фонды денежного рынка так популярны #всенабиржу!, 01:00
Ливия объявила трехдневный траур после гибели главы Генштаба Политика, 00:31
В Белгороде при атаках БПЛА три человека пострадали и один погиб Политика, 00:20
У Домодедово ввели ограничения на использование воздушного пространства Политика, 00:17
Чек-лист новичка: как заработать на нефти, какао и апельсиновом соке #всенабиржу!, 00:10
В Ливии назвали причину крушения самолета с главой Генштаба Политика, 00:07
Суд арестовал имущество Анатолия Чубайса Политика, 00:00