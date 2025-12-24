В сейфе Эпштейна хранились рублевые купюры

В сейфе американского финансиста Джеффри Эпштейна, обвиненного в секс-торговле несовершеннолетними, хранились несколько рублевых купюр, следует из опубликованных министерством юстиции США файлов.

На одном из опубликованных изображений показаны изъятые из сейфа Эпштейна наличные. Среди них три купюры по 10 рублей и две — по 100 рублей, сообщает «РИА Новости».

Там можно увидеть и другие наличные — евро, шведские кроны, швейцарские франки и фунты стерлингов.

Накануне Минюст опубликовал свыше 30 тыс. документов документов по делу Эпштейна. Некоторые из них, как утверждает CNN, касаются президента США Дональда Трампа.

Тем не менее, ведомство отметило, что массив документов содержит множество «ложных и сенсационных» утверждений, полученных ФБР незадолго до выборов 2020 года.

Эпштейн, признавший в 2008 году вину в организации проституции и осужденный за преступление против несовершеннолетней, был вновь задержан в США летом 2019 года. Его обвинили в торговле девушками, в том числе 14-летними, и склонении их к проституции. В августе того же года 66-летний финансист покончил с собой в тюрьме, не дождавшись суда.