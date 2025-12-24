Полиция задержала мужчин, перевозивших детей в курьерских сумках
Сотрудники правоохранительных органов установили личности двоих мужчин, перевозивших детей в курьерских сумках, и доставили их в полицейский участок, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк в своем телеграм-канале.
Ими оказались граждане «одного из государств Средней Азии» 1964 и 1994 годов рождения. Волк не уточнила страну происхождения мужчин. В сумках, прикрепленных к багажникам электровелосипедов, курьеры перевозили двухлетних мальчика и девочку.
В отношении мужчин составили административные протоколы о нарушении правил дорожного движения пешеходом (ст. 12.29 КоАП), в отношении одного из них дополнительно составили протокол о нарушении правил въезда в Россию (ст. 18.8 КоАП).
Инцидент произошел у торгового центра «Выходной» в подмосковных Люберцах.
На записи с видеокамер видно, как мужчина в желтой форме сервиса доставки еды и продуктов подъезжает на скутере к торговому центру. Из термосумки, которая была закреплена на багажнике электровелосипеда, он достает маленького ребенка. Следом подъезжает еще один мужчина и вынимает из такой же сумки девочку.
Заявлений по данному факту не поступало, однако правоохранительные органы начали проверку. Компания «Яндекс» сообщила РБК, что если личности курьеров подтвердят, им ограничат доступ к доставке заказов.
Читайте РБК в Telegram.
Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.
WhatsApp выступил с заявлением относительно замедления его работы в России
МИД рассказал о новой встрече России и США по «взаимным раздражителям»
Трамп посоветовал Мадуро «разумно» уйти с поста президента Венесуэлы
В Европе допустили пересмотр конституционных основ ЕС, «чтобы выстоять»
Российские банки обяжут раскрывать данные о структуре собственности
На Трампа подали в суд из-за переименования Кеннеди-центра