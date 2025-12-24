 Перейти к основному контенту
Общество⁠,
Полиция задержала мужчин, перевозивших детей в курьерских сумках

Полиция установила личности курьеров, перевозивших детей в сумках

Сотрудники правоохранительных органов установили личности двоих мужчин, перевозивших детей в курьерских сумках, и доставили их в полицейский участок, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк в своем телеграм-канале.

Ими оказались граждане «одного из государств Средней Азии» 1964 и 1994 годов рождения. Волк не уточнила страну происхождения мужчин. В сумках, прикрепленных к багажникам электровелосипедов, курьеры перевозили двухлетних мальчика и девочку.

В отношении мужчин составили административные протоколы о нарушении правил дорожного движения пешеходом (ст. 12.29 КоАП), в отношении одного из них дополнительно составили протокол о нарушении правил въезда в Россию (ст. 18.8 КоАП).

В Люберцах полиция разыскивает курьеров, перевозивших детей в сумках
Общество

Полиция задержала мужчин, перевозивших детей в курьерских сумках
Video

Инцидент произошел у торгового центра «Выходной» в подмосковных Люберцах.

На записи с видеокамер видно, как мужчина в желтой форме сервиса доставки еды и продуктов подъезжает на скутере к торговому центру. Из термосумки, которая была закреплена на багажнике электровелосипеда, он достает маленького ребенка. Следом подъезжает еще один мужчина и вынимает из такой же сумки девочку.

Заявлений по данному факту не поступало, однако правоохранительные органы начали проверку. Компания «Яндекс» сообщила РБК, что если личности курьеров подтвердят, им ограничат доступ к доставке заказов.

Александра Озерова
Люберцы курьеры Дети протокол полиция Ирина Волк
